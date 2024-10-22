https://ria.ru/20241022/petrochenko-1979427476.html
Следствие устанавливает соучастников экс-замгубернатора Брянской области
Следствие устанавливает соучастников экс-замгубернатора Брянской области - РИА Новости, 22.10.2024
Следствие устанавливает соучастников экс-замгубернатора Брянской области
Следователи устанавливают возможных соучастников в рамках уголовного дела бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, арестованного за взятку РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:10
2024-10-22T21:10
2024-10-22T21:17
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следователи устанавливают возможных соучастников в рамках уголовного дела бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, арестованного за взятку от предпринимателя, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."По уголовному делу установлены не все свидетели и возможные соучастники совершенного им преступления", - сказано в документах.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
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происшествия, брянская область, александр богомаз, россия, москва
Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Россия, Москва
Следствие устанавливает соучастников экс-замгубернатора Брянской области
Следствие устанавливает соучастников экс-замглавы Брянской области Петроченко