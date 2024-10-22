https://ria.ru/20241022/petrochenko--1979426918.html
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве
Следствие предъявило бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко официальное обвинение в получении взятки от предпринимателя, говорится в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:04
2024-10-22T21:04
2024-10-22T21:08
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко официальное обвинение в получении взятки от предпринимателя, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости."Петроченко А.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - указано в документах. По версии следствия, взятку он получил от предпринимателя. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СК РФ.Согласно материалам дела, следователь, настаивая на аресте, опасался, что обвиняемый на свободе сможет "угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые могут изобличить его в совершении указанного преступления, а также согласовать защитную позицию с возможными соучастниками". По мнению следователя, Петроченко может попытаться использовать свои связи в органах власти и в правоохранительных органах, чтобы запутать следствие. Защита, в свою очередь, ссылалась на положительные характеристики, награды, социальные связи.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Защита уже обжаловала арест.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
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брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве
Экс-замглавы Брянской области Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве