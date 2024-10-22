Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 22.10.2024 (обновлено: 21:08 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/petrochenko--1979426918.html
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве
Следствие предъявило бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко официальное обвинение в получении взятки от предпринимателя, говорится в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:04
2024-10-22T21:08
брянская область
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко официальное обвинение в получении взятки от предпринимателя, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости."Петроченко А.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - указано в документах. По версии следствия, взятку он получил от предпринимателя. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СК РФ.Согласно материалам дела, следователь, настаивая на аресте, опасался, что обвиняемый на свободе сможет "угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые могут изобличить его в совершении указанного преступления, а также согласовать защитную позицию с возможными соучастниками". По мнению следователя, Петроченко может попытаться использовать свои связи в органах власти и в правоохранительных органах, чтобы запутать следствие. Защита, в свою очередь, ссылалась на положительные характеристики, награды, социальные связи.Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Защита уже обжаловала арест.Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
https://ria.ru/20241022/arashukov-1979299778.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Брянская область, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Экс-замглавы Брянской области предъявили обвинение во взяточничестве

Экс-замглавы Брянской области Петроченко предъявили обвинение во взяточничестве

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Петроченко в суде
Александр Петроченко в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Петроченко в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Следствие предъявило бывшему замгубернатора Брянской области Александру Петроченко официальное обвинение в получении взятки от предпринимателя, говорится в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Петроченко А.С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - указано в документах. По версии следствия, взятку он получил от предпринимателя. Расследованием дела занимается Главное следственное управление СК РФ.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках
Вчера, 15:47
Согласно материалам дела, следователь, настаивая на аресте, опасался, что обвиняемый на свободе сможет "угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые могут изобличить его в совершении указанного преступления, а также согласовать защитную позицию с возможными соучастниками". По мнению следователя, Петроченко может попытаться использовать свои связи в органах власти и в правоохранительных органах, чтобы запутать следствие. Защита, в свою очередь, ссылалась на положительные характеристики, награды, социальные связи.
Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Защита уже обжаловала арест.
Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
Экс-сенатор Арашуков предлагает взятку в колонии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
ФСБ показала видео, на котором экс-сенатор Арашуков предлагает взятку
Вчера, 12:54
 
Брянская областьСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала