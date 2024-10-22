https://ria.ru/20241022/petrochenko--1979421631.html
В деле экс-замгубернатора Брянской области о взятке могут быть соучастники
В деле экс-замгубернатора Брянской области о взятке могут быть соучастники - РИА Новости, 22.10.2024
В деле экс-замгубернатора Брянской области о взятке могут быть соучастники
Возможные соучастники могут быть в деле арестованного за взятку бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, указано в официальных судебных... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:16
2024-10-22T20:16
2024-10-22T20:16
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Возможные соучастники могут быть в деле арестованного за взятку бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Петроченко А.С. с учетом предъявленного обвинения за совершение особо тяжкого преступления, возможности назначения ему наказания в виде длительного срока лишения свободы, может скрыться от предварительного следствия и суда, а также согласовать защитную позицию с возможными соучастниками", - сказано в документах. Басманный суд Москвы 16 октября арестовал чиновника до 14 декабря. Петроченко вменяется получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Ранее Петроченко исключили из состава правительства Брянской области. Также губернатор региона Александр Богомаз сообщал, что УФСБ России по Брянской области проводит проверку в отношении Петроченко.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
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александр богомаз, брянская область, россия, москва, общество
Александр Богомаз, Брянская область, Россия, Москва, Общество
В деле экс-замгубернатора Брянской области о взятке могут быть соучастники
В деле экс-замглавы Брянской области Петроченко о взятке могут быть соучастники