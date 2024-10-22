https://ria.ru/20241022/petrochenko--1979418179.html

Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки

Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки - РИА Новости, 22.10.2024

Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки

Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:51

2024-10-22T19:51

2024-10-22T19:51

брянская область

происшествия

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции… после задержания его с поличным в месте получения взятки", - сказано в документах. Согласно документам, Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя.

https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html

брянская область

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брянская область, происшествия