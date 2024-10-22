https://ria.ru/20241022/petrochenko--1979418179.html
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки
Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:51
2024-10-22T19:51
2024-10-22T19:51
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции… после задержания его с поличным в месте получения взятки", - сказано в документах. Согласно документам, Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
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брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки
Экс-замглавы Брянской области Петроченко задержали на месте получения взятки
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции… после задержания его с поличным в месте получения взятки", - сказано в документах.
Согласно документам, Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя.