Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:51 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/petrochenko--1979418179.html
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки - РИА Новости, 22.10.2024
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки
Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:51
2024-10-22T19:51
брянская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:1147:645_1920x0_80_0_0_051f118450f87e843066f6f7fd2eb312.jpg
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции… после задержания его с поличным в месте получения взятки", - сказано в документах. Согласно документам, Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя.
https://ria.ru/20241022/zaderzhanie-1979354304.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978386313_0:0:931:698_1920x0_80_0_0_d7d881c97356865ac433aa4bddf1f5ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, происшествия
Брянская область, Происшествия
Экс-замглавы Брянской области поймали с поличным на месте получения взятки

Экс-замглавы Брянской области Петроченко задержали на месте получения взятки

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАлександр Петроченко в суде
Александр Петроченко в суде - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Александр Петроченко в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Ранее арестованного столичным судом бывшего замгубернатора Брянской области Александра Петроченко задержали с поличным в месте получения взятки, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"О возможности Петроченко А.С. помешать установлению истины по делу также свидетельствует предпринятые им действия по согласованию защитной позиции… после задержания его с поличным в месте получения взятки", - сказано в документах.
Согласно документам, Петроченко вменяют получение взятки в особо крупном размере от предпринимателя.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Бывшего главу УФМС по Самарской области задержали по делу о взятках
Вчера, 15:47
 
Брянская областьПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала