https://ria.ru/20241022/peskov-1979410113.html

Песков оценил перспективы отношений России и Китая

Песков оценил перспективы отношений России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024

Песков оценил перспективы отношений России и Китая

Отношения России и Китая имеют все предпосылки для дальнейшего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:01

2024-10-22T19:01

2024-10-22T19:17

россия

китай

казань

владимир путин

дмитрий песков

брикс

си цзиньпин

саммит брикс в казани в 2024 году

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая имеют все предпосылки для дальнейшего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Отношения (России и Китая - ред.) по-прежнему привилегированного стратегического партнерства. И они имеют все предпосылки для того, чтобы развиваться", - сказал Песков, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html

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китай

казань

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