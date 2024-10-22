https://ria.ru/20241022/peskov-1979410113.html
Песков оценил перспективы отношений России и Китая
Песков оценил перспективы отношений России и Китая - РИА Новости, 22.10.2024
Песков оценил перспективы отношений России и Китая
Отношения России и Китая имеют все предпосылки для дальнейшего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:01
2024-10-22T19:01
2024-10-22T19:17
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китай
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владимир путин
дмитрий песков
брикс
си цзиньпин
саммит брикс в казани в 2024 году
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Отношения России и Китая имеют все предпосылки для дальнейшего развития, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Отношения (России и Китая - ред.) по-прежнему привилегированного стратегического партнерства. И они имеют все предпосылки для того, чтобы развиваться", - сказал Песков, комментируя итоги переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани. Запись комментария опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.Саммит БРИКС в Казани проходит с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в него теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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россия, китай, казань, владимир путин, дмитрий песков, брикс, си цзиньпин, саммит брикс в казани в 2024 году
Россия, Китай, Казань, Владимир Путин, Дмитрий Песков, БРИКС, Си Цзиньпин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Песков оценил перспективы отношений России и Китая
Песков: отношения России и Китая имеют все предпосылки для дальнейшего развития