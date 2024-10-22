https://ria.ru/20241022/peskov-1979351014.html
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине - РИА Новости, 22.10.2024
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине
Заявления кандидата в президенты США от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис про настрой ее оппонента Дональда Трампа на капитуляцию РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:44
2024-10-22T15:44
2024-10-22T15:53
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заявления кандидата в президенты США от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис про настрой ее оппонента Дональда Трампа на капитуляцию Киева не находятся в повестке Кремля, тем более в дни саммита БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Харрис на предвыборном мероприятии в штате Мичиган снова выступила с утверждением, что "если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве". "Вам нужно обратиться в избирательный штаб Харрис. Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС", - сказал Песков "Российской газете". Представитель Кремля подчеркнул, что для России приоритетное значение имеет ее внутренняя политика, а не ход избирательной кампании США. "Это не относится к нашей повестке", - добавил он.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972059341.html
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США, Россия, Киев, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, БРИКС, Политика
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине
Песков: слова Харрис о капитуляции Киева при Трампе не относятся к повестке дня