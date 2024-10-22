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Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине - РИА Новости, 22.10.2024
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15:44 22.10.2024 (обновлено: 15:53 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/peskov-1979351014.html
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине - РИА Новости, 22.10.2024
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине
Заявления кандидата в президенты США от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис про настрой ее оппонента Дональда Трампа на капитуляцию РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:44
2024-10-22T15:53
сша
россия
киев
камала харрис
дональд трамп
дмитрий песков
брикс
политика
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заявления кандидата в президенты США от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис про настрой ее оппонента Дональда Трампа на капитуляцию Киева не находятся в повестке Кремля, тем более в дни саммита БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее Харрис на предвыборном мероприятии в штате Мичиган снова выступила с утверждением, что "если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве". "Вам нужно обратиться в избирательный штаб Харрис. Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС", - сказал Песков "Российской газете". Представитель Кремля подчеркнул, что для России приоритетное значение имеет ее внутренняя политика, а не ход избирательной кампании США. "Это не относится к нашей повестке", - добавил он.
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сша, россия, киев, камала харрис, дональд трамп, дмитрий песков, брикс, политика
США, Россия, Киев, Камала Харрис, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, БРИКС, Политика
Песков прокомментировал слова Харрис о "восседающем в Киеве" Путине

Песков: слова Харрис о капитуляции Киева при Трампе не относятся к повестке дня

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Заявления кандидата в президенты США от Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалы Харрис про настрой ее оппонента Дональда Трампа на капитуляцию Киева не находятся в повестке Кремля, тем более в дни саммита БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Харрис на предвыборном мероприятии в штате Мичиган снова выступила с утверждением, что "если бы Дональд Трамп стал президентом, Владимир Путин восседал бы в Киеве".
"Вам нужно обратиться в избирательный штаб Харрис. Это не относится к нашей повестке дня, тем более в эти дни, когда идет саммит БРИКС", - сказал Песков "Российской газете".
Представитель Кремля подчеркнул, что для России приоритетное значение имеет ее внутренняя политика, а не ход избирательной кампании США.
"Это не относится к нашей повестке", - добавил он.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Песков прокомментировал дебаты Харрис и Трампа
11 сентября, 12:51
 
СШАРоссияКиевКамала ХаррисДональд ТрампДмитрий ПесковБРИКСПолитика
 
 
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