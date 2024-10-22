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Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
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14:43 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/peskov-1979329089.html
Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС
Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС
Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, но этот вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:43
2024-10-22T14:43
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, но этот вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сама тема, тема расширения не стоит ( на повестке саммита в Казани). Существуют разные точки зрения, и как раз сегодня всё это будет обсуждаться", - заявил Песков "Известиям" в ответ на вопрос о том, поднимут ли на саммите БРИКС вопрос о расширении объединения. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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в мире, россия, казань, китай, дмитрий песков, брикс, саммит брикс
В мире, Россия, Казань, Китай, Дмитрий Песков, БРИКС, Саммит БРИКС
Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС

Песков: расширение БРИКС не стоит на повестке саммита, но будет обсуждаться

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, но этот вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сама тема, тема расширения не стоит ( на повестке саммита в Казани). Существуют разные точки зрения, и как раз сегодня всё это будет обсуждаться", - заявил Песков "Известиям" в ответ на вопрос о том, поднимут ли на саммите БРИКС вопрос о расширении объединения.
Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.
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У БРИКС есть предел для расширения, сообщил Песков
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