https://ria.ru/20241022/peskov-1979329089.html

Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС

Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Песков ответил на вопрос о расширении БРИКС

Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, но этот вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:43

2024-10-22T14:43

2024-10-22T14:43

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Тема расширения БРИКС не стоит на повестке саммита в Казани, но этот вопрос будет обсуждаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сама тема, тема расширения не стоит ( на повестке саммита в Казани). Существуют разные точки зрения, и как раз сегодня всё это будет обсуждаться", - заявил Песков "Известиям" в ответ на вопрос о том, поднимут ли на саммите БРИКС вопрос о расширении объединения. Саммит стран БРИКС с участием глав государств проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. С начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

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