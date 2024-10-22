https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979330330.html

Первые 20 сельских педагогов получили выплату в 1 млн руб в Алтайском крае

Первые 20 сельских педагогов получили выплату в 1 млн руб в Алтайском крае - РИА Новости, 22.10.2024

Первые 20 сельских педагогов получили выплату в 1 млн руб в Алтайском крае

Первые 20 сельских педагогов получили выплату в 1 миллион рублей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:46

2024-10-22T14:46

2024-10-22T14:46

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

учителя

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БАРНАУЛ, 22 окт – РИА Новости. Первые 20 сельских педагогов получили выплату в 1 миллион рублей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Впервые в регионе по 1 миллиону рублей из краевого бюджета получили молодые сельские учителя. Заявки принимались в течение лета от учителей, трудоустроенных в образовательные учреждения, в которых численность обучающихся не превышает 500 человек. Комиссия оценивала уровень образования, наличие стипендии имени Щекотинского и другие критерии. Участвовать в конкурсе могли только учителя до 35 лет", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в конкурсе приняло участие 56 педагогов, из них были отобраны 20 человек, набравших наибольшее количество баллов. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что компенсационная выплата – одна из многих мер поддержки, которые ввели за последние годы для того, чтобы сделать профессию педагога более востребованной. Получить такую "премию" можно лишь единожды. "В крае действуют и целевые программы обучения, и, конечно, улучшаем условия работы в самих школах: важно, чтобы учебный процесс проходил по всем современным стандартам даже в небольших населенных пунктах. Тут нам, безусловно, есть над чем работать в соответствии с намеченными планами", – отметил глава региона. Отмечается, что цель конкурса - привлечение и закрепление педагогов в школах, располагающихся в селах, рабочих поселках, поселках городского типа или городах с населением до 50 тысяч человек. "Такая поддержка от нашего края – это хорошая помощь для тех, кто только начинает свой педагогический путь, потому что выплата даёт возможность улучшить условия жизни учителю, приехавшему работать в сельскую местность. Мне посчастливилось стать победителем в данной программе! Полученные деньги я планирую вложить в покупку собственного жилья", – рассказал получатель выплаты, учитель русского языка и литературы Дегтярской школы Денис Богданов. Среди победителей также – молодая семья учителей - Алина и Вячеслав Карл. Они работают в Кулундинской школе №3, где преподают биологию, а также физику и информатику. Эта пара не только вовлекает детей в сферы точных и естественных наук, но и активно участвует в конкурсах, где демонстрируют свой профессиональный подход к обучению и воспитанию учащихся. "Нам победа в конкурсе поможет с решением жилищного вопроса, который очень важен для молодой семьи. Надеемся, что в дальнейшем в нашем крае будет больше конкурсов, которые поддерживают начинающих специалистов, особенно тех, кто хочет связать свою жизнь с педагогической деятельностью, но не имеет необходимых условий для проживания и реализации себя как педагога", – поделились супруги Карл.

https://ria.ru/20241018/svekla-1978679853.html

https://ria.ru/20241017/altayskiy-1978456997.html

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алтайский край

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алтайский край, виктор томенко, учителя