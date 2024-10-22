https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979130101.html

Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы

Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы - РИА Новости, 22.10.2024

Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы

Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:00

2024-10-22T11:00

2024-10-22T11:00

общество

педагоги

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968510540_0:187:3070:1914_1920x0_80_0_0_42d275a6d73134cd53c51c2198702594.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками.Большинство (85%) опрошенных учителей используют соцсети в своей работе. Из них 85% смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки. 79% состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% подписаны на блоги коллег, 30% изучают подобные страницы и группы, при этом не подписываются на них, 8% сами ведут блог и делятся информацией с другими.Среди педагогов, которые зарегистрированы в соцсетях, 45% отметили, что некоторые их профили открыты для посторонних, 27% сообщили, что все их страницы общедоступны. Только 21% задали строгие настройки приватности и закрыли доступ к своим профилям для незнакомых людей.Многие респонденты признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики: 46% опрошенных педагогов комментируют их публикации и оставляют реакции к постам, 35% ограничиваются только виртуальной дружбой или подпиской. Всего 7% заявили, что такое онлайн-взаимодействие с учениками для них недопустимо. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями своих воспитанников, однако 6% считают это неприемлемым.Больше данных — в тексте исследования.

https://ria.ru/20241007/uchitelya-1976770338.html

https://ria.ru/20241004/mishustin-1976398926.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, педагоги, образование