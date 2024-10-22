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Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы - РИА Новости, 22.10.2024
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11:00 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/pedagogi-1979130101.html
Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы
Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы - РИА Новости, 22.10.2024
Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы
Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:00
2024-10-22T11:00
общество
педагоги
образование
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками.Большинство (85%) опрошенных учителей используют соцсети в своей работе. Из них 85% смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки. 79% состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% подписаны на блоги коллег, 30% изучают подобные страницы и группы, при этом не подписываются на них, 8% сами ведут блог и делятся информацией с другими.Среди педагогов, которые зарегистрированы в соцсетях, 45% отметили, что некоторые их профили открыты для посторонних, 27% сообщили, что все их страницы общедоступны. Только 21% задали строгие настройки приватности и закрыли доступ к своим профилям для незнакомых людей.Многие респонденты признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики: 46% опрошенных педагогов комментируют их публикации и оставляют реакции к постам, 35% ограничиваются только виртуальной дружбой или подпиской. Всего 7% заявили, что такое онлайн-взаимодействие с учениками для них недопустимо. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями своих воспитанников, однако 6% считают это неприемлемым.Больше данных — в тексте исследования.
https://ria.ru/20241007/uchitelya-1976770338.html
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общество, педагоги, образование
Общество, педагоги, Образование

Исследование ОК и Учи.ру: 85% педагогов используют соцсети для работы

© iStock.com / skynesherУчительница работает за ноутбуком в школе
Учительница работает за ноутбуком в школе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / skynesher
Учительница работает за ноутбуком в школе
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Одноклассники и образовательная онлайн-платформа Учи.ру провели исследование среди российских учителей и выяснили, для чего они используют соцсети в профессиональной деятельности и как относятся к вопросам приватности и виртуальной дружбе со своими учениками.
Большинство (85%) опрошенных учителей используют соцсети в своей работе. Из них 85% смотрят полезные видео и читают статьи, чтобы включать полученную информацию в уроки. 79% состоят в профессиональных онлайн-сообществах, 36% подписаны на блоги коллег, 30% изучают подобные страницы и группы, при этом не подписываются на них, 8% сами ведут блог и делятся информацией с другими.
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Среди педагогов, которые зарегистрированы в соцсетях, 45% отметили, что некоторые их профили открыты для посторонних, 27% сообщили, что все их страницы общедоступны. Только 21% задали строгие настройки приватности и закрыли доступ к своим профилям для незнакомых людей.
Многие респонденты признались, что в друзьях или подписчиках у них есть ученики: 46% опрошенных педагогов комментируют их публикации и оставляют реакции к постам, 35% ограничиваются только виртуальной дружбой или подпиской. Всего 7% заявили, что такое онлайн-взаимодействие с учениками для них недопустимо. В основном учителя дружат в соцсетях с родителями своих воспитанников, однако 6% считают это неприемлемым.
Больше данных — в тексте исследования.
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