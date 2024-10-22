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Госдума приняла закон об уголовной ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 22.10.2024
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15:52 22.10.2024 (обновлено: 15:54 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/patogeny-1979357110.html
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за провоз патогенов
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за провоз патогенов - РИА Новости, 22.10.2024
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за провоз патогенов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:52
2024-10-22T15:54
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет – за нарушение правил безопасности при обращении с ними. Законопроект разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие. Законопроектом вводится уголовная ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу Российской Федерации вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей. Кроме того, за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами предлагается повысить ответственность до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз. По его словам, расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи границ РФ, на Украине. Председатель Госдумы считает, что нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам. Яровая пояснила, что вводя ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу России, Госдума формирует линию защиты против искусственного вторжения в национальный иммунитет. "Перемещение на территорию нашей страны вирусов и патогенов не менее опасно, чем перемещение любого возможного потенциального оружия. Понимая степень угрозы, Государственная Дума продолжает работу по обеспечению биологической безопасности и создает новый уровень защиты граждан России от потенциальных биологических угроз", - рассказала вице-спикер Госдумы журналистам. По словам Пискарева, принятие закона будет способствовать укреплению безопасности России. "США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения на Донбассе. И наша задача - максимально обезопасить российских граждан", - указывал ранее Пискарев.
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здоровье - общество, россия, украина, сша, василий пискарев, ирина яровая, андрей картаполов, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Украина, США, Василий Пискарев, Ирина Яровая, Андрей Картаполов, Госдума РФ
Госдума приняла закон об уголовной ответственности за провоз патогенов

Госдума приняла закон о лишении свободы до 12 лет за провоз патогенов в Россию

© Мария ДевахинаЗдание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Мария Девахина
Здание Государственной думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт – РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 12 лет за провоз патогенных материалов на территорию России и до 8 лет – за нарушение правил безопасности при обращении с ними.
Законопроект разработан межфракционной рабочей группой по вопросам биологической безопасности по итогам работы парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины. Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, в том числе глава комитета по безопасности Василий Пискарев, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, глава комитета по обороне Андрей Картаполов и другие.
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Законопроектом вводится уголовная ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу Российской Федерации вплоть до 12 лет лишения свободы со штрафом до 2 миллионов рублей. Кроме того, за нарушение правил безопасности при обращении с патогенами предлагается повысить ответственность до 8 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что необходимо обеспечить дополнительную защиту граждан России от биологических угроз.
По его словам, расследование, проведенное парламентской комиссией, выявило многочисленные факты опытов с биологическим оружием, которые проводились США вблизи границ РФ, на Украине. Председатель Госдумы считает, что нужны более эффективные меры противодействия этим угрозам.
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Яровая пояснила, что вводя ответственность за перемещение опасных вирусов и патогенов через государственную границу России, Госдума формирует линию защиты против искусственного вторжения в национальный иммунитет.
"Перемещение на территорию нашей страны вирусов и патогенов не менее опасно, чем перемещение любого возможного потенциального оружия. Понимая степень угрозы, Государственная Дума продолжает работу по обеспечению биологической безопасности и создает новый уровень защиты граждан России от потенциальных биологических угроз", - рассказала вице-спикер Госдумы журналистам.
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По словам Пискарева, принятие закона будет способствовать укреплению безопасности России.
"США, напомню, проводят вблизи наших границ разработку биооружия и опасные испытания на людях. Уже зафиксированы попытки его применения киевским режимом против мирного населения на Донбассе. И наша задача - максимально обезопасить российских граждан", - указывал ранее Пискарев.
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