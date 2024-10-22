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Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.10.2024
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23:48 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html
Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией
Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.10.2024
Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией
Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают сотрудничество по ряду направлений, включая энергетику и добычу ресурсов, заявил РИА Новости министр финансов... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:48
2024-10-22T23:48
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают сотрудничество по ряду направлений, включая энергетику и добычу ресурсов, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Идет ряд обсуждений между министерствами энергетики, добычи ресурсов и в других сферах, которые обсуждаются в настоящий момент", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. В октябре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным предложил укреплять сотрудничество двух стран, в частности, в сфере экономики. По словам Шарифа, пришло время "подтвердить дружбу" между двумя странами, включая экономическое, сельскохозяйственное сотрудничество, сотрудничество в сфере информационных технологий, стратегического и оборонного сотрудничества.
https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441238.html
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всемирный банк, мвф, михаил мишустин, пакистан, россия, вашингтон (штат), в мире
Всемирный банк, МВФ, Михаил Мишустин, Пакистан, Россия, Вашингтон (штат), В мире
Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией

Министр финансов Пакистана: с РФ идет обсуждение по сотрудничеству в энергетике

© Flickr / JarjanВид на город Кветта в Пакистане
Вид на город Кветта в Пакистане - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Flickr / Jarjan
Вид на город Кветта в Пакистане. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают сотрудничество по ряду направлений, включая энергетику и добычу ресурсов, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.
"Идет ряд обсуждений между министерствами энергетики, добычи ресурсов и в других сферах, которые обсуждаются в настоящий момент", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.
Исламабад. Пакистан - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Пакистан заинтересован в отношениях с Россией, заявил министр финансов
Вчера, 23:45
В октябре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным предложил укреплять сотрудничество двух стран, в частности, в сфере экономики.
По словам Шарифа, пришло время "подтвердить дружбу" между двумя странами, включая экономическое, сельскохозяйственное сотрудничество, сотрудничество в сфере информационных технологий, стратегического и оборонного сотрудничества.
Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто Зардари - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Пакистан заинтересован в развитии соседских связей с Россией
19 сентября, 15:24
 
Всемирный банкМВФМихаил МишустинПакистанРоссияВашингтон (штат)В мире
 
 
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