https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441409.html

Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией

Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией - РИА Новости, 22.10.2024

Министр финансов Пакистана рассказал о переговорах с Россией

Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают сотрудничество по ряду направлений, включая энергетику и добычу ресурсов, заявил РИА Новости министр финансов... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:48

2024-10-22T23:48

2024-10-22T23:48

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ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. Пакистан и Россия в настоящее время обсуждают сотрудничество по ряду направлений, включая энергетику и добычу ресурсов, заявил РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. "Идет ряд обсуждений между министерствами энергетики, добычи ресурсов и в других сферах, которые обсуждаются в настоящий момент", - сообщил он агентству на полях ежегодных министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. В октябре премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным предложил укреплять сотрудничество двух стран, в частности, в сфере экономики. По словам Шарифа, пришло время "подтвердить дружбу" между двумя странами, включая экономическое, сельскохозяйственное сотрудничество, сотрудничество в сфере информационных технологий, стратегического и оборонного сотрудничества.

https://ria.ru/20241022/pakistan-1979441238.html

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всемирный банк, мвф, михаил мишустин, пакистан, россия, вашингтон (штат), в мире