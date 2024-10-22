https://ria.ru/20241022/otnosheniya-1979226827.html

В Бразилии жестко ответили на претензии немцев по поводу дружбы с Россией

В Бразилии жестко ответили на претензии немцев по поводу дружбы с Россией - РИА Новости, 22.10.2024

В Бразилии жестко ответили на претензии немцев по поводу дружбы с Россией

Санкции в отношении России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T03:53

2024-10-22T03:53

2024-10-22T07:52

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казань

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Санкции в отношении России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим в интервью немецкому журналу Spiegel, которое он дал перед саммитом БРИКС в Казани.Немецкий журналист в ультимативной форма задал советнику вопрос о том, поддерживает ли Бразилия введение ограничительных мер в отношении России. На что тот ответил, что его страна не разделяет точку зрения Запада в этом вопросе, указав на дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и Россией."У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций", — подчеркнул Аморим.Рассуждая о возможной эффективности антироссийских санкций, он обратил внимание собеседника на тот факт, что от них больше всего страдает Западная Европа, в то время как экономика России демонстрирует рост."Сегодня США продают западноевропейцам дорогое топливо и газ, которые приходится перевозить по морю. Раньше он шел дешевле по газопроводу из России", — указал он.Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, 24 из которых будут представлены главами государств.Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказывал мнение о том, что растущий интерес к этому саммиту среди руководителей стран незападного мира свидетельствует об утрате веры в западные "идеалы".

https://ria.ru/20241015/putin-1978054829.html

https://ria.ru/20241021/briks-1979207101.html

https://ria.ru/20240924/silva-1974476555.html

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россия, бразилия, казань, алексей пушков, брикс, совет федерации рф