В Бразилии жестко ответили на претензии немцев по поводу дружбы с Россией
Советник Лулы Аморим: Бразилия в хороших отношениях с Россией и против санкций
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге
Флаг Бразилии на 1-м заседании шерп/су-шерп стран БРИКС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Санкции в отношении России не являются эффективным инструментом воздействия и не приведут к результату, заявил главный советник президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморим в интервью немецкому журналу Spiegel, которое он дал перед саммитом БРИКС в Казани.
Немецкий журналист в ультимативной форма задал советнику вопрос о том, поддерживает ли Бразилия введение ограничительных мер в отношении России. На что тот ответил, что его страна не разделяет точку зрения Запада в этом вопросе, указав на дружеские отношения и отсутствие враждебности между Бразилией и Россией.
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"У нас нормальные отношения с Россией. Мы против санкций", — подчеркнул Аморим.
Рассуждая о возможной эффективности антироссийских санкций, он обратил внимание собеседника на тот факт, что от них больше всего страдает Западная Европа, в то время как экономика России демонстрирует рост.
"Сегодня США продают западноевропейцам дорогое топливо и газ, которые приходится перевозить по морю. Раньше он шел дешевле по газопроводу из России", — указал он.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Свое участие в мероприятии подтвердили 32 страны, 24 из которых будут представлены главами государств.
Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высказывал мнение о том, что растущий интерес к этому саммиту среди руководителей стран незападного мира свидетельствует об утрате веры в западные "идеалы".
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