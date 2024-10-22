https://ria.ru/20241022/otkaz-1979224688.html

"Отказываются выходить": в Харькове забили тревогу из-за ситуации в городе

"Отказываются выходить": в Харькове забили тревогу из-за ситуации в городе - РИА Новости, 22.10.2024

"Отказываются выходить": в Харькове забили тревогу из-за ситуации в городе

Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкомов, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T02:38

2024-10-22T02:38

2024-10-22T06:26

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкомов, сообщает издание "Страна.ua".Так, один из местных блогеров пожаловался на отказ выходить на работу сотрудников станции техобслуживания, из-за чего, в частности, без ремонта остаются автомобили ВСУ. По его словам, такая ситуация сложилась "из-за ситуации в городе". При этом, он не уточнил, о чем именно идет речь, но, как сообщает издание, в последние дни было много сообщений об облавах ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) в Харькове.Помимо сотрудников СТО, на работу не выходят также и работники многих других сфер."В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер <…> и многие харьковские таксисты", — пишет издание со ссылкой на местные соцсети.Ранее украинские СМИ сообщали о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, рейды были проведены на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241012/ukraina-1977760750.html

https://ria.ru/20241016/voenkomat-1978395447.html

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в мире, украина, харьков, киев, вооруженные силы украины, страна.ua