"Отказываются выходить": в Харькове забили тревогу из-за ситуации в городе
"Страна.ua:" жители Харькова отказываются выходить на работу из-за рейдов ТЦК
© iStock.com / Kathrine AndiХарьков
© iStock.com / Kathrine Andi
Харьков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Работники различных сфер в Харькове отказываются выходить на работу из-за массовых облав со стороны военкомов, сообщает издание "Страна.ua".
Так, один из местных блогеров пожаловался на отказ выходить на работу сотрудников станции техобслуживания, из-за чего, в частности, без ремонта остаются автомобили ВСУ. По его словам, такая ситуация сложилась "из-за ситуации в городе". При этом, он не уточнил, о чем именно идет речь, но, как сообщает издание, в последние дни было много сообщений об облавах ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — Прим. ред.) в Харькове.
Помимо сотрудников СТО, на работу не выходят также и работники многих других сфер.
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"В виду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер <…> и многие харьковские таксисты", — пишет издание со ссылкой на местные соцсети.
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