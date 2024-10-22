https://ria.ru/20241022/ostin-1979219430.html

Глава МО Украины на встрече с Остином выпрашивал деньги

Глава МО Украины на встрече с Остином выпрашивал деньги - РИА Новости, 22.10.2024

Глава МО Украины на встрече с Остином выпрашивал деньги

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином они обсудили привлечение американских инвестиций в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T00:02

2024-10-22T00:02

2024-10-22T00:02

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МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином они обсудили привлечение американских инвестиций в украинский ВПК, он также доложил американскому коллеге о ситуации на фронте. Ранее в понедельник Пентагон опубликовал заявление о визите министра обороны США в Киев. В публикации на сайте ведомства уточнялось, что Остин встретится с руководством Украины и подчеркнет обязательства США по оказанию Киеву военной помощи. Кроме того, газета Wall Street Journal сообщала, что глава Пентагона в ходе визита на Украину не объявит о новой военной помощи и не даст разрешение ВСУ использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ. "Отдельная тема переговоров - привлечение американских инвестиций для развития нашего оборонно-промышленного комплекса. Рассмотрели возможные взаимовыгодные сценарии - совместные предприятия вместе с США и прямые американские инвестиции в украинский ВПК", - приводит слова Умерова Telegram-канал минобороны Украины. По его словам, главком ВСУ Александр Сырский доложил Остину о ситуации на линии фронта, а командующие сухопутными войсками, воздушными и военно-морскими силами отчитались о состоянии дел и планах по развитию этих видов войск. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20241021/smi-1979060607.html

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украина, россия, сша, рустем умеров, ллойд остин, александр сырский, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины, в мире