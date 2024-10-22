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В ФРГ подтвердили первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 22.10.2024
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13:30 22.10.2024 (обновлено: 13:41 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/ospa-1979309553.html
В ФРГ подтвердили первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян
В ФРГ подтвердили первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян - РИА Новости, 22.10.2024
В ФРГ подтвердили первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян
В Германии выявлено первое заражение новым штаммом оспы обезьян, сообщает газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:30
2024-10-22T13:41
германия
в мире
оспа обезьян
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. В Германии выявлено первое заражение новым штаммом оспы обезьян, сообщает газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ."В Германии впервые была обнаружена инфекция, вызванная новым вариантом mpox (оспы обезьян - ред.) clade 1b. Заражение произошло за границей и было обнаружена в прошлую пятницу", - пишет издание.Несмотря на заболевание, Институт имени Роберта Коха исходит из отсутствия повышенного риска распространения вируса в Германии.Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины.Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
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германия, в мире, оспа обезьян
Германия, В мире, Оспа обезьян
В ФРГ подтвердили первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян

Институт Коха выявил первый случай заболевания новым штаммом оспы обезьян в ФРГ

© AP Photo / CDCРуки пациента с обезьяньей оспой
Руки пациента с обезьяньей оспой - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / CDC
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БЕРЛИН, 22 окт - РИА Новости. В Германии выявлено первое заражение новым штаммом оспы обезьян, сообщает газета Bild со ссылкой на Институт имени Роберта Коха, который подчиняется минздраву ФРГ.
"В Германии впервые была обнаружена инфекция, вызванная новым вариантом mpox (оспы обезьян - ред.) clade 1b. Заражение произошло за границей и было обнаружена в прошлую пятницу", - пишет издание.
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ВОЗ одобрила экстренное применение диагностического теста на оспу обезьян
4 октября, 02:18
Несмотря на заболевание, Институт имени Роберта Коха исходит из отсутствия повышенного риска распространения вируса в Германии.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян в Африке чрезвычайной ситуацией эпидемиологического характера в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) 13 августа объявил чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте и призвал международное сообщество помочь в сборе порядка 2 миллионов доз вакцины.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, потенциально опасное для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекция сопровождается лихорадкой, интоксикацией, увеличением лимфоузлов и последующим распространением сыпи - сначала в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления - корочки, а когда они отпадают - рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе и длится от 14 до 21 дня.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
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Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболеванияПосмотреть
 
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