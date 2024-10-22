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В Киеве обиделись на генсека ООН - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/oon-1979288865.html
В Киеве обиделись на генсека ООН
В Киеве обиделись на генсека ООН - РИА Новости, 22.10.2024
В Киеве обиделись на генсека ООН
Украинский МИД в соцсети X обиделся на генсека ООН Антониу Гутерреша, который примет участие в саммите БРИКС в Казани, но отказался от поездки на конференцию по РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:33
2024-10-22T12:33
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
антониу гутерреш
владимир путин
сергей вершинин
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинский МИД в соцсети X обиделся на генсека ООН Антониу Гутерреша, который примет участие в саммите БРИКС в Казани, но отказался от поездки на конференцию по Украине, которая прошла в Швейцарии в июне. Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что генсек ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. Также ранее стало известно, что 24 октября на полях саммита пройдет встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предполагается, что в ходе беседы наряду с тематикой деятельности ООН будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины. "Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Украины в X. Украинское министерство назвало выбор Гутерреша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН". Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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в мире, россия, украина, киев, антониу гутерреш, владимир путин, сергей вершинин, оон, брикс, запорожская аэс, саммит брикс в казани в 2024 году
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Сергей Вершинин, ООН, БРИКС, Запорожская АЭС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
В Киеве обиделись на генсека ООН

МИД Украины обиделся на Гутерреша за решение приехать на саммит БРИКС в Казани

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Украинский МИД в соцсети X обиделся на генсека ООН Антониу Гутерреша, который примет участие в саммите БРИКС в Казани, но отказался от поездки на конференцию по Украине, которая прошла в Швейцарии в июне.
Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что генсек ООН подтвердил свое участие в саммите БРИКС в Казани. Также ранее стало известно, что 24 октября на полях саммита пройдет встреча президента России Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Предполагается, что в ходе беседы наряду с тематикой деятельности ООН будут затронуты актуальные вопросы международной повестки дня, в том числе ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины.
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Вчера, 00:00
"Генеральный секретарь ООН отклонил приглашение Украины на первый глобальный мирный саммит в Швейцарии. Однако он принял приглашение посетить Казань", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД Украины в X.
Украинское министерство назвало выбор Гутерреша "неправильным", "не способствующим делу мира" и "подрывающим репутацию ООН".
Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. Из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 76. Итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак, Иордания и Руанда.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин также назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики".
Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учётом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Тайные переговоры и вежливый отказ: России нужен мир, а не война
9 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевАнтониу ГутеррешВладимир ПутинСергей ВершининООНБРИКСЗапорожская АЭССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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