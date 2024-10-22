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ООН рассказала о демографическом кризисе на Украине
ООН рассказала о демографическом кризисе на Украине - РИА Новости, 22.10.2024
ООН рассказала о демографическом кризисе на Украине
Уровень рождаемости на Украине составляет около 1,0 ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире, страна переживает демографический РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:27
2024-10-22T12:27
2024-10-22T12:27
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ЖЕНЕВА, 22 окт – РИА Новости. Уровень рождаемости на Украине составляет около 1,0 ребенка на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире, страна переживает демографический кризис, заявила на брифинге в Женеве региональный директор по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр. "Уровень рождаемости на Украине и до войны с Россией был низким, но сейчас он является одним из самых низких в мире и составляет около 1,0 ребенка на женщину, что далеко от 2,1, необходимых для обновления населения. Страна переживает демографический кризис", - сказала она. Накануне директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова предрекла обезлюдение Украины из-за большого количества пожилых жителей и низкого коэффициента рождаемости, по ее словам, спасти ситуацию не сможет даже "чудесное" возвращение уехавших из страны людей.
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женева (город)
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в мире, украина, женева (город), восточная европа, элла либанова, оон
В мире, Украина, Женева (город), Восточная Европа, Элла Либанова, ООН
ООН рассказала о демографическом кризисе на Украине
ООН: уровень рождаемости на Украине составляет около 1,0 ребенка на женщину