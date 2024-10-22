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Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО - РИА Новости, 22.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:39 22.10.2024
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Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО
Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО - РИА Новости, 22.10.2024
Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО
В школах Подмосковья стартовали уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему "Простая электронная подпись в сети". Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:39
2024-10-22T15:39
новости подмосковья
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В школах Подмосковья стартовали уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему "Простая электронная подпись в сети". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.Кроме того, цифровойликбез.рф предоставил доступ к видеороликам и материалам от компании "Контур", которые посвящены безопасности в сети. Найти их можно будет на сайте до 24 ноября включительно. Школьники старше 12 лет узнают, что такое электронная подпись и как ею правильно пользоваться.Проект "Цифровой ликбез" был запущен еще в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО

© iStock.com / Inside Creative HouseДевушка делает онлайн-покупки
Девушка делает онлайн-покупки - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / Inside Creative House
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В школах Подмосковья стартовали уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему "Простая электронная подпись в сети". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.
Кроме того, цифровойликбез.рф предоставил доступ к видеороликам и материалам от компании "Контур", которые посвящены безопасности в сети. Найти их можно будет на сайте до 24 ноября включительно. Школьники старше 12 лет узнают, что такое электронная подпись и как ею правильно пользоваться.
Проект "Цифровой ликбез" был запущен еще в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.
 
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