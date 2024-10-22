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Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО

Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО - РИА Новости, 22.10.2024

Уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности стартовали в школах МО

В школах Подмосковья стартовали уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему "Простая электронная подпись в сети". Об этом сообщил 360.ru со... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:39

2024-10-22T15:39

2024-10-22T15:39

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В школах Подмосковья стартовали уроки по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему "Простая электронная подпись в сети". Об этом сообщил 360.ru со ссылкой на пресс-службу мингосуправления региона.Кроме того, цифровойликбез.рф предоставил доступ к видеороликам и материалам от компании "Контур", которые посвящены безопасности в сети. Найти их можно будет на сайте до 24 ноября включительно. Школьники старше 12 лет узнают, что такое электронная подпись и как ею правильно пользоваться.Проект "Цифровой ликбез" был запущен еще в 2022 году при поддержке Минпросвещения и Минцифры России.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)