https://ria.ru/20241022/obsudili--1979421240.html

Премьер Индии и президент Ирана обсудили сотрудничество на полях БРИКС

Премьер Индии и президент Ирана обсудили сотрудничество на полях БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024

Премьер Индии и президент Ирана обсудили сотрудничество на полях БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани обсудили пути дальнейшего укрепления... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:12

2024-10-22T20:12

2024-10-22T20:12

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 окт - РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе встречи на полях саммита БРИКС в Казани обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества в различных областях, заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри. "Премьер-министр (Индии Моди - ред.) и президент Пезешкиан провели плодотворную дискуссию. Это была их первая встреча после избрания Пезешкиана девятым президентом Исламской Республики Иран. Премьер-министр поздравил его с недавней победой и подтвердил приверженность Индии углублению многовековых двусторонних связей с Ираном. Фактически оба лидера неоднократно подчеркивали общие исторические и цивилизационные связи, которые лежат в основе их двусторонних отношений, и обсуждали пути дальнейшего укрепления сотрудничества в различных областях двусторонних связей", - заявил он в ходе брифинга. Мисри отметил, что лидеры Индии и Ирана обсудили порт Чабахар и международный транспортный коридор Север - Юг, которые имеют решающее значение для укрепления региональных связей и экономического партнерства. Он добавил, что главы Индии и Ирана также обсудили ситуацию в Секторе Газа, выразив глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта, а также ситуацию в Афганистане, отметив важность поддержания мира и стабильности в регионе, а также продолжения оказания гуманитарной помощи народу Афганистана. "Президент Пезешкиан признал, в частности, ту роль, которую Индия сыграла в присоединении Ирана как к ШОС, так и к БРИКС, и оба лидера согласились продолжить свое сотрудничество в рамках различных многосторонних платформ, включая БРИКС и ШОС", - добавил Мисри. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя организации. Помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к БРИКС присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организовала более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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