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Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/obstrel-1979441089.html
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника
Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T23:44
2024-10-22T23:44
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
сцкк
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Глава Горловки Иван Приходько также сообщил, что ВФУ совершили сброс двух взрывоопасных предметов на жилмассив "Комсомолец". Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза за вторник сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, Иван Приходько, СЦКК, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Глава Горловки Иван Приходько также сообщил, что ВФУ совершили сброс двух взрывоопасных предметов на жилмассив "Комсомолец".
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза за вторник сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкИван ПриходькоСЦККСтиролПроисшествия
 
 
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