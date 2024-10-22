https://ria.ru/20241022/obstrel-1979441089.html

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с беспилотника

Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T23:44

2024-10-22T23:44

2024-10-22T23:44

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

донецк

иван приходько

сцкк

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска снова сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ: 23.00 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сбросы ВОП с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Глава Горловки Иван Приходько также сообщил, что ВФУ совершили сброс двух взрывоопасных предметов на жилмассив "Комсомолец". Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало, что украинские войска три раза за вторник сбросили взрывоопасные предметы с БПЛА на Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, сцкк, стирол, происшествия