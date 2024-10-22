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Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА
Украинские войска в третий раз за вторник сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T22:49
2024-10-22T22:49
2024-10-22T22:49
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за вторник сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.00 и 15.50 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что снаряд ВСУ был сброшен в поселке Стальсбыт. Кроме того, по данным мэра, вследствие украинской вооруженной агрессии частично обесточен жилмассив "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Стирол, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА
СЦКК ДНР: ВСУ сбросили взрывоопасный предмет на Горловку с БПЛА