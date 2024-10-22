https://ria.ru/20241022/obstrel-1979436464.html

Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА

Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА - РИА Новости, 22.10.2024

Украинские войска обстреляли Горловку с БПЛА

Украинские войска в третий раз за вторник сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T22:49

2024-10-22T22:49

2024-10-22T22:49

специальная военная операция на украине

иван приходько

вооруженные силы украины

сцкк

стирол

горловка

донецкая народная республика

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские войска в третий раз за вторник сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 15.00 и 15.50 мск сбросили взрывоопасные предметы с дронов на Горловку. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в Telegram-канале ведомства. Мэр города Иван Приходько сообщил, что снаряд ВСУ был сброшен в поселке Стальсбыт. Кроме того, по данным мэра, вследствие украинской вооруженной агрессии частично обесточен жилмассив "Комсомолец". Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван приходько, вооруженные силы украины, сцкк, стирол, горловка, донецкая народная республика, украина, происшествия