https://ria.ru/20241022/obstrel-1979428895.html
При украинском обстреле ДНР погиб человек
При украинском обстреле ДНР погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
При украинском обстреле ДНР погиб человек
Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, заявил глава региона Денис РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:36
2024-10-22T21:36
2024-10-22T21:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин."Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По его данным, в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мирный житель, а также пострадали два человека - супружеская пара. В Горловке при обстреле ранения получили три человека, еще две женщины пострадали при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников. Кроме того, в селе Павловка Волновахского муниципального округа при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом пострадал мирный житель. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Глава региона добавил, что при атаках ВСУ по республике повреждения получили три жилых домостроения."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 28 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, происшествия, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле ДНР погиб человек
Пушилин: при украинском обстреле ДНР погиб человек, 8 пострадали