Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле ДНР погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 22.10.2024 (обновлено: 21:45 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/obstrel-1979428895.html
При украинском обстреле ДНР погиб человек
При украинском обстреле ДНР погиб человек - РИА Новости, 22.10.2024
При украинском обстреле ДНР погиб человек
Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, заявил глава региона Денис РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T21:36
2024-10-22T21:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
петровский район
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин."Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.По его данным, в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мирный житель, а также пострадали два человека - супружеская пара. В Горловке при обстреле ранения получили три человека, еще две женщины пострадали при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников. Кроме того, в селе Павловка Волновахского муниципального округа при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом пострадал мирный житель. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.Глава региона добавил, что при атаках ВСУ по республике повреждения получили три жилых домостроения."Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 28 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, происшествия, петровский район, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Петровский район, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле ДНР погиб человек

Пушилин: при украинском обстреле ДНР погиб человек, 8 пострадали

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, заявил глава региона Денис Пушилин.
"Один человек погиб, еще восемь мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По его данным, в результате обстрела Петровского района Донецка погиб мирный житель, а также пострадали два человека - супружеская пара. В Горловке при обстреле ранения получили три человека, еще две женщины пострадали при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников. Кроме того, в селе Павловка Волновахского муниципального округа при неосторожном обращении с найденным взрывоопасным предметом пострадал мирный житель. Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Глава региона добавил, что при атаках ВСУ по республике повреждения получили три жилых домостроения.
"Со стороны вооруженных формирований Украины совершены 28 вооруженных атак, выпущено более 60 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - резюмировал Пушилин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
Посыплется вся Украина: потеря одного города убьет план победы Запада
20 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияПетровский районДонецкДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала