https://ria.ru/20241022/obstrel-1979397208.html

При украинском обстреле Донецка пострадали два человека

При украинском обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 22.10.2024

При украинском обстреле Донецка пострадали два человека

Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:05

2024-10-22T18:05

2024-10-22T18:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

петровский район

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района по улице Сафонова во дворе дома осколочные ранения получили мужчина 1957 года рождения и женщина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшие госпитализированы. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Петровскому району Донецка не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия