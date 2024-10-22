https://ria.ru/20241022/obstrel-1979397208.html
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 22.10.2024
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека
Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:05
2024-10-22T18:05
2024-10-22T18:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района по улице Сафонова во дворе дома осколочные ранения получили мужчина 1957 года рождения и женщина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшие госпитализированы. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Петровскому району Донецка не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека
Кулемзин: два человека пострадали при обстреле ВСУ Петровского района Донецка