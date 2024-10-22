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При украинском обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 22.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/obstrel-1979397208.html
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека - РИА Новости, 22.10.2024
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека
Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:05
2024-10-22T18:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
петровский район
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин. "По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района по улице Сафонова во дворе дома осколочные ранения получили мужчина 1957 года рождения и женщина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшие госпитализированы. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Петровскому району Донецка не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241020/ukraina-1978916403.html
донецкая народная республика
петровский район
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донецкая народная республика, петровский район, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле Донецка пострадали два человека

Кулемзин: два человека пострадали при обстреле ВСУ Петровского района Донецка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил во вторник мэр города Алексей Кулемзин.
"По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района по улице Сафонова во дворе дома осколочные ранения получили мужчина 1957 года рождения и женщина 1960 года рождения", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале, отметив, что пострадавшие госпитализированы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по Петровскому району Донецка не менее десяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПетровский районДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)СЦККВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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