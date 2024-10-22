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Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:51 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/obstrel-1979392633.html
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, еще одно село подверглось атаке дрона, предварительно, никто из жителей не пострадал,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, еще одно село подверглось атаке дрона, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали три населённых пункта. Предварительно, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В городе Шебекино в результате прилёта снаряда повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района вследствие детонации дрона полностью уничтожен автомобиль.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область

Украинские войска обстреляли 3 населенных пункта Белгородской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, еще одно село подверглось атаке дрона, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ атаковали три населённых пункта. Предварительно, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В городе Шебекино в результате прилёта снаряда повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района вследствие детонации дрона полностью уничтожен автомобиль.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковБелгородская областьШебекиноПроисшествия
 
 
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