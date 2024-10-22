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Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские войска обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 22.10.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
Украинские военные обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, еще одно село подверглось атаке дрона, предварительно, никто из жителей не пострадал,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
2024-10-22T17:51
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
белгородская область
шебекино
происшествия
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БЕЛГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Украинские военные обстреляли город Шебекино и село Новая Таволжанка, еще одно село подверглось атаке дрона, предварительно, никто из жителей не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "ВСУ атаковали три населённых пункта. Предварительно, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в результате обстрела повреждены два частных дома: выбиты окна, посечены кровли и фасады. В городе Шебекино в результате прилёта снаряда повреждён легковой автомобиль", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района вследствие детонации дрона полностью уничтожен автомобиль.
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вооруженные силы украины, вячеслав гладков, белгородская область, шебекино, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Шебекино, Происшествия
Украинские войска обстреляли Белгородскую область
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