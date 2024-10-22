https://ria.ru/20241022/novorossiysk-1979378534.html

Мэр Новороссийска: статус "Города-героя" нужно прописать в Уставе

Мэр Новороссийска: статус "Города-героя" нужно прописать в Уставе - РИА Новости, 22.10.2024

Мэр Новороссийска: статус "Города-героя" нужно прописать в Уставе

Мэр Андрей Кравченко инициировал процесс внесения изменения в Устав Новороссийска, который закрепит за муниципальным образованием статус "Города-героя",... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T17:05

2024-10-22T17:05

2024-10-22T17:05

краснодарский край

новороссийск

россия

андрей кравченко (государственный служащий)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Мэр Андрей Кравченко инициировал процесс внесения изменения в Устав Новороссийска, который закрепит за муниципальным образованием статус "Города-героя", сообщает пресс-служба городской администрации. Первый шаг в этом направлении был сделан сегодня на заседании городской Думы. Депутаты большинством голосов поддержали данный проект. "К 85-летию Великой Победы это стало бы достойным подарком для города, который столько пережил в годы войны, был практически стерт с лица земли. Считаю, что это необходимо было сделать уже давно", - привели в пресс-службе слова Кравченко. Там напомнили, что в 1973 году Новороссийску было присвоено почетное звание "Город-герой", однако на правовом уровне статус закреплен не был. За 50 лет вопрос о том, чтобы это исправить, поднимался несколько раз. В том числе и в Новороссийске в 2019 году на слете "Союза городов-героев". Для присвоения нового статуса нужно подготовить пакет документов, пройти необходимые согласования во всех местных и краевых инстанциях, чтобы выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень. В случае удачи Новороссийск станет вторым в России, после Волгограда, городом, который будет носить статус "Героя" на законных основаниях, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240928/zhiteli--1975280220.html

https://ria.ru/20241021/novorossiysk-1979150020.html

новороссийск

россия

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новороссийск, россия, андрей кравченко (государственный служащий)