https://ria.ru/20241022/nauka-1979171063.html

Славяне и хазары. Ученые изменили мнение о кочевниках на Средней Волге

Славяне и хазары. Ученые изменили мнение о кочевниках на Средней Волге - РИА Новости, 22.10.2024

Славяне и хазары. Ученые изменили мнение о кочевниках на Средней Волге

На Средней Волге в VII–VIII веках присутствовали смешанные военизированные группы Хазарского каганата, куда входили представители тюркских народов и славяне... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T10:20

2024-10-22T10:20

2024-10-22T10:20

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. На Средней Волге в VII–VIII веках присутствовали смешанные военизированные группы Хазарского каганата, куда входили представители тюркских народов и славяне. Именно им, а не болгарским племенам, как считалось ранее, принадлежат местные археологические находки этого периода, сообщил ученый секретарь Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, доцент кафедры Российской истории Самарского университета Дмитрий Сташенков на мероприятии в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".В Среднем Поволжье на Самарской Луке встречаются смешанные курганно-грунтовые могильники – погребальные комплексы, известные как памятники новинковского типа. Это самые ранние в Волжском регионе памятники хазарского периода, конца VII – середины VIII столетия. Сегодня исследователи смогли зафиксировать присутствие в регионе в это время и степного, тюркского, и славянского компонентов, рассказал историк."Комплексы на Самарской Луке оставлены разнородным кочевым населением. Когда-то наши исследователи связывали их с ранними болгарами, но потом оказалось, что в погребениях можно встретить и монголоидов, и европеоидов, и население со смешанными монголоидными и европеоидными чертами, там много различий материальных культур. Все это свидетельствует о том, что это не была какая-то единая группа. Сейчас мы считаем, что эти памятники были оставлены воинским контингентом, охранявшим северные рубежи Хазарского каганата", — сообщил он.Дмитрий Сташенков рассказал, что в конце VII – первой половине VIII века шло расширение влияния Хазарского каганата на сопредельные регионы к северу, а во второй половине VIII века кочевники освоили территории выше по Волге, севернее Самарской Луки."Известно, что кочевники не могут долго жить на одном месте, если их кто-то не обслуживает. В последние годы на территории Среднего Поволжья мы выявляем новые памятники, которые свидетельствуют, что обслуживанием этих военизированных групп занималось оседлое население с устойчивыми традициями земледелия и ремесленной деятельности", — подчеркнул он.Исследователь отметил, что в регионе Среднего Поволжья в VIII-IX веках, по данным историков, прошла очередная волна целенаправленного славянского проникновения в регион в рамках государственной политики Хазарского каганата. Об этом свидетельствует, в частности, связанные со славянами характерная керамика и жилые постройки с печками-каменками, которые встречаются в памятниках VIII-IX столетия на Средней Волге.Находки археологов, по мнению Дмитрия Сташенкова, стали свидетельством политики освоения администрацией Хазарского каганата пограничных территорий. В этом процессе участвовали военизированные группы, составленные, в том числе и тюркоязычным населением, уже смешанным со славянами."Для меня это завершающий этап истории Хазарского каганата. Это отражение того периода, когда хазары достигают максимального могущества, захватывают максимальные территории, и северные границы этой территории мы видим по таким археологическим материалам. С другой стороны, на таких северных территориях, в том числе и на территории современной Тульской области, мы видим начало формирования той общности, которая приведет к сложению Древнерусского государства. Эту историю не разделишь на чисто хазарскую или чисто славянскую. Это наша общая история", — заключил он.

https://ria.ru/20241019/istoriya-1978786656.html

https://ria.ru/20240826/nauka-1968044168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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