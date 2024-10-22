Рейтинг@Mail.ru
Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/nauka-1979157147.html
Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса
Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса - РИА Новости, 22.10.2024
Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса
Производить керамические кирпичи из продуктов переработки "угольных гор" Донбасса предложили ученые ДГТУ. По словам авторов, использование техногенных отходов... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T09:00
2024-10-22T09:00
наука
донбасс
россия
наука
университетская наука
донской государственный технический университет
экономика
российские инновации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979155635_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_1de45599e63953cf070a90e7dc683fd9.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Производить керамические кирпичи из продуктов переработки "угольных гор" Донбасса предложили ученые ДГТУ. По словам авторов, использование техногенных отходов снизит стоимость производства стройматериалов. Результаты представлены в Buildings.Количество техногенных отходов с каждым годом растет. Это побуждает человечество к постоянному поиску эффективных способов их утилизации или переработки, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ).К техногенным отходам относятся, в частности, угольные терриконы — искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля."Активная переработка угольных терриконов с целью извлечения угля в последние годы существенно повысила интерес промышленности строительных материалов к попутным продуктам их переработки. Это обусловлено в первую очередь экономическими факторами, так как получаются материалы с выдержанными свойствами и приемлемой стоимостью", — рассказал декан факультета "Инженерно-строительный" ДГТУ Хунгианос Явруян.Он добавил, что терриконы содержат не только уголь (10-20 процентов), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники.Оценив химический и минеральный состав пород, их структурные особенности и дообжиговые свойства, ученые ДГТУ установили, что из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи."В настоящее время на угледобывающих или углеобогащающих предприятиях скопилось достаточно большое количество техногенного сырья, которое можно использовать в производстве строительных материалов", — подчеркнул Явруян.По его словам, продукты переработки угольных терриконов не только юга России, но и других угледобывающих регионов могут стать перспективным сырьем для производства стройматериалов благодаря низкой стоимости и минимизации затрат на обжиг за счет содержания угля.Сейчас перед авторами стоит задача комплексного изучения обжиговых свойств аргиллитов, алевролитов и песчаников. В дальнейшем ученые планируют разработать технологии производства керамических кирпичей, а также подобрать для этого оптимальное оборудование.
https://ria.ru/20231024/nauka-1904172704.html
https://ria.ru/20231010/nauka-1901526118.html
https://ria.ru/20240410/nauka-1938902049.html
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979155635_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_e66acf59d8f7a15dc36c2c55e048b8c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, россия, наука, университетская наука, донской государственный технический университет, экономика, российские инновации
Наука, Донбасс, Россия, Наука, Университетская наука, Донской государственный технический университет, Экономика, Российские инновации

Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса

© РИА Новости / Владимир Акимов | Перейти в медиабанкШахта "Трудовская" в поселке Трудовском Петровского района города Донецка
Шахта Трудовская в поселке Трудовском Петровского района города Донецка - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Владимир Акимов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Производить керамические кирпичи из продуктов переработки "угольных гор" Донбасса предложили ученые ДГТУ. По словам авторов, использование техногенных отходов снизит стоимость производства стройматериалов. Результаты представлены в Buildings.
Количество техногенных отходов с каждым годом растет. Это побуждает человечество к постоянному поиску эффективных способов их утилизации или переработки, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ).
Строительный лего-кирпич - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
В России сделали лего-кирпич из отходов добычи алмазов
24 октября 2023, 03:00
К техногенным отходам относятся, в частности, угольные терриконы — искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля.
«
"Активная переработка угольных терриконов с целью извлечения угля в последние годы существенно повысила интерес промышленности строительных материалов к попутным продуктам их переработки. Это обусловлено в первую очередь экономическими факторами, так как получаются материалы с выдержанными свойствами и приемлемой стоимостью", — рассказал декан факультета "Инженерно-строительный" ДГТУ Хунгианос Явруян.
Он добавил, что терриконы содержат не только уголь (10-20 процентов), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники.
Бетонные блоки - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
В России изучили эффект от добавок торфа в бетон
10 октября 2023, 09:00
Оценив химический и минеральный состав пород, их структурные особенности и дообжиговые свойства, ученые ДГТУ установили, что из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи.
"В настоящее время на угледобывающих или углеобогащающих предприятиях скопилось достаточно большое количество техногенного сырья, которое можно использовать в производстве строительных материалов", — подчеркнул Явруян.
По его словам, продукты переработки угольных терриконов не только юга России, но и других угледобывающих регионов могут стать перспективным сырьем для производства стройматериалов благодаря низкой стоимости и минимизации затрат на обжиг за счет содержания угля.
Активированный уголь - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Не взорвется. В России предложили надежный способ модификации угля
10 апреля, 03:00
Сейчас перед авторами стоит задача комплексного изучения обжиговых свойств аргиллитов, алевролитов и песчаников. В дальнейшем ученые планируют разработать технологии производства керамических кирпичей, а также подобрать для этого оптимальное оборудование.
 
НаукаДонбассРоссияНаукаУниверситетская наукаДонской государственный технический университетЭкономикаРоссийские инновации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала