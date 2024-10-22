https://ria.ru/20241022/nauka-1979157147.html

Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса

Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса - РИА Новости, 22.10.2024

Ученые предложили делать кирпичи из техногенных отходов Донбасса

Производить керамические кирпичи из продуктов переработки "угольных гор" Донбасса предложили ученые ДГТУ. По словам авторов, использование техногенных отходов... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T09:00

2024-10-22T09:00

2024-10-22T09:00

наука

донбасс

россия

наука

университетская наука

донской государственный технический университет

экономика

российские инновации

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979155635_0:147:3121:1902_1920x0_80_0_0_1de45599e63953cf070a90e7dc683fd9.jpg

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Производить керамические кирпичи из продуктов переработки "угольных гор" Донбасса предложили ученые ДГТУ. По словам авторов, использование техногенных отходов снизит стоимость производства стройматериалов. Результаты представлены в Buildings.Количество техногенных отходов с каждым годом растет. Это побуждает человечество к постоянному поиску эффективных способов их утилизации или переработки, рассказали в Донском государственном техническом университете (ДГТУ).К техногенным отходам относятся, в частности, угольные терриконы — искусственные возвышенности из обедненных и пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля."Активная переработка угольных терриконов с целью извлечения угля в последние годы существенно повысила интерес промышленности строительных материалов к попутным продуктам их переработки. Это обусловлено в первую очередь экономическими факторами, так как получаются материалы с выдержанными свойствами и приемлемой стоимостью", — рассказал декан факультета "Инженерно-строительный" ДГТУ Хунгианос Явруян.Он добавил, что терриконы содержат не только уголь (10-20 процентов), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники.Оценив химический и минеральный состав пород, их структурные особенности и дообжиговые свойства, ученые ДГТУ установили, что из аргиллитов, алевролитов и песчаников можно производить керамические кирпичи."В настоящее время на угледобывающих или углеобогащающих предприятиях скопилось достаточно большое количество техногенного сырья, которое можно использовать в производстве строительных материалов", — подчеркнул Явруян.По его словам, продукты переработки угольных терриконов не только юга России, но и других угледобывающих регионов могут стать перспективным сырьем для производства стройматериалов благодаря низкой стоимости и минимизации затрат на обжиг за счет содержания угля.Сейчас перед авторами стоит задача комплексного изучения обжиговых свойств аргиллитов, алевролитов и песчаников. В дальнейшем ученые планируют разработать технологии производства керамических кирпичей, а также подобрать для этого оптимальное оборудование.

https://ria.ru/20231024/nauka-1904172704.html

https://ria.ru/20231010/nauka-1901526118.html

https://ria.ru/20240410/nauka-1938902049.html

донбасс

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донбасс, россия, наука, университетская наука, донской государственный технический университет, экономика, российские инновации