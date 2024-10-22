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Размещение сил НАТО на Украине приведет к полномасштабному столкновению - РИА Новости, 22.10.2024
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17:36 22.10.2024 (обновлено: 17:41 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/nato-1979389064.html
Размещение сил НАТО на Украине приведет к полномасштабному столкновению
Размещение сил НАТО на Украине приведет к полномасштабному столкновению - РИА Новости, 22.10.2024
Размещение сил НАТО на Украине приведет к полномасштабному столкновению
Безответственные заявления властей Франции о размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении приведут к полномасштабному... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T17:36
2024-10-22T17:41
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Безответственные заявления властей Франции о размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении приведут к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции."Посольство обратило внимание на очередное медийное упражнение главы оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню, предложившего обсудить размещение на Украине неядерных сил сдерживания для защиты киевского режима. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что безответственные заявления французских официальных лиц о размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении, по существу, ведут к полномасштабному столкновению на поле боя стран НАТО с Россией", - сообщили в диппредставительстве.Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора Москвы и Киева нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России".
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в мире, россия, париж, украина, нато, франция, себастьян лекорню
В мире, Россия, Париж, Украина, НАТО, Франция, Себастьян Лекорню
Размещение сил НАТО на Украине приведет к полномасштабному столкновению

Посольство: действия Франции на Украине приведут к столкновению НАТО с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 окт - РИА Новости. Безответственные заявления властей Франции о размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении приведут к полномасштабному столкновению стран НАТО с Россией, заявили РИА Новости в посольстве России во Франции.
"Посольство обратило внимание на очередное медийное упражнение главы оборонного ведомства Франции Себастьяна Лекорню, предложившего обсудить размещение на Украине неядерных сил сдерживания для защиты киевского режима. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что безответственные заявления французских официальных лиц о размещении западных сил на территории Украины и практические шаги в этом направлении, по существу, ведут к полномасштабному столкновению на поле боя стран НАТО с Россией", - сообщили в диппредставительстве.
Накануне министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что после прекращения огня и подписания мирного договора Москвы и Киева нужно заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, чтобы быть в состоянии "отразить новую угрозу со стороны России".
Франция - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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