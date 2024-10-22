https://ria.ru/20241022/nalog-1979372213.html

В Ростове-на-Дону введут туристический налог с 2025 года

В Ростове-на-Дону введут туристический налог с 2025 года - РИА Новости, 22.10.2024

В Ростове-на-Дону введут туристический налог с 2025 года

Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы единогласно поддержали предложение местной администрации о введении в городе туристического налога с 2025 года,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:46

2024-10-22T16:46

2024-10-22T16:52

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы единогласно поддержали предложение местной администрации о введении в городе туристического налога с 2025 года, сообщает пресс-служба гордумы. Вопрос "Об установлении туристического налога" был рассмотрен во вторник на заседании Ростовской-на-Дону городской думы. "Депутаты проголосовали по данному вопросу единогласно", - сказал РИА Новости представитель гордумы. Председатель постоянной комиссии городской думы по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов на заседании рассказал, что с 1 января 2025 года в Ростове устанавливается туристический налог в размере 1% от стоимости проживания за 1 сутки (но ниже 100 рублей) в гостиницах, хостелах и гостевых домах. В 2026 году налог составит 2%, в 2027 – 3%, в 2028 – 4%, в 2029 – 5%. По предварительным подсчетам, это привлечет в бюджет города в 2026 году дополнительно 180 миллионов рублей и позволит направлять эти средства на благоустройство территории города. Участники СВО, инвалиды I и II групп и другие льготные категории граждан данный налог платить не будут. В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.

https://ria.ru/20241021/tyumen-1979173403.html

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