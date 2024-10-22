В Ростове-на-Дону введут туристический налог с 2025 года
Ростовская-на-Дону городская дума одобрила введение туристического налога
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы единогласно поддержали предложение местной администрации о введении в городе туристического налога с 2025 года, сообщает пресс-служба гордумы.
Вопрос "Об установлении туристического налога" был рассмотрен во вторник на заседании Ростовской-на-Дону городской думы.
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"Депутаты проголосовали по данному вопросу единогласно", - сказал РИА Новости представитель гордумы.
Председатель постоянной комиссии городской думы по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов на заседании рассказал, что с 1 января 2025 года в Ростове устанавливается туристический налог в размере 1% от стоимости проживания за 1 сутки (но ниже 100 рублей) в гостиницах, хостелах и гостевых домах. В 2026 году налог составит 2%, в 2027 – 3%, в 2028 – 4%, в 2029 – 5%.
По предварительным подсчетам, это привлечет в бюджет города в 2026 году дополнительно 180 миллионов рублей и позволит направлять эти средства на благоустройство территории города. Участники СВО, инвалиды I и II групп и другие льготные категории граждан данный налог платить не будут.
В июле текущего года в Налоговый кодекс РФ введена новая глава "Туристический налог". Он отнесен к местным налогам.
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