Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента
© iStock.com / JackFВид на город Тверь
© iStock.com / JackF
Вид на город Тверь
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области превысил 26 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 74%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Создание условий для наращивания объема закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса проводится по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
"В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Государственными заказами должна поддерживаться и региональная экономика. К участию в закупках необходимо активно привлекать больше местных производителей", – приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.
Отмечается, что в регионе возросло и количество МСП-поставщиков. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев года их было 860, то в этом году – 1100 (рост на 30%).
Среди наиболее популярных направлений закупок у малого и среднего бизнеса Верхневолжья: сооружения и строительные работы в сфере гражданского строительства; специализированные строительные работы, услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования и другие.