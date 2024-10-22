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Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента - РИА Новости, 22.10.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:23 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/msp-1979402341.html
Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента
Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента - РИА Новости, 22.10.2024
Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента
С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области превысил 26 миллиардов рублей, по... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T18:23
2024-10-22T18:23
тверская область
поддержка бизнеса
экономика
россия
владимир путин
игорь руденя
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области превысил 26 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 74%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Создание условий для наращивания объема закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса проводится по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом России Владимиром Путиным. "В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Государственными заказами должна поддерживаться и региональная экономика. К участию в закупках необходимо активно привлекать больше местных производителей", – приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени. Отмечается, что в регионе возросло и количество МСП-поставщиков. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев года их было 860, то в этом году – 1100 (рост на 30%). Среди наиболее популярных направлений закупок у малого и среднего бизнеса Верхневолжья: сооружения и строительные работы в сфере гражданского строительства; специализированные строительные работы, услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования и другие.
https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html
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поддержка бизнеса , экономика, россия, владимир путин, игорь руденя
Тверская область, Поддержка бизнеса , Экономика, Россия, Владимир Путин, Игорь Руденя

Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента

© iStock.com / JackFВид на город Тверь
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / JackF
Вид на город Тверь
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области превысил 26 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 74%, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Создание условий для наращивания объема закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса проводится по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом России Владимиром Путиным.
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"В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Государственными заказами должна поддерживаться и региональная экономика. К участию в закупках необходимо активно привлекать больше местных производителей", – приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.
Отмечается, что в регионе возросло и количество МСП-поставщиков. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев года их было 860, то в этом году – 1100 (рост на 30%).
Среди наиболее популярных направлений закупок у малого и среднего бизнеса Верхневолжья: сооружения и строительные работы в сфере гражданского строительства; специализированные строительные работы, услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования и другие.
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Тверская областьПоддержка бизнесаЭкономикаРоссияВладимир ПутинИгорь Руденя
 
 
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