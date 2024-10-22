https://ria.ru/20241022/msp-1979402341.html

Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента

Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента - РИА Новости, 22.10.2024

Объем закупок госкомпаний у МСП Тверской области вырос на 74 процента

С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области превысил 26 миллиардов рублей, по... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T18:23

2024-10-22T18:23

2024-10-22T18:23

тверская область

поддержка бизнеса

экономика

россия

владимир путин

игорь руденя

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. С начала года объем закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Тверской области превысил 26 миллиардов рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 74%, сообщает пресс-служба регионального правительства. Создание условий для наращивания объема закупок крупнейших госкомпаний у малого и среднего бизнеса проводится по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициирован президентом России Владимиром Путиным. "В настоящее время государственные и муниципальные закупки являются одним из инструментов поддержки отечественных промышленных предприятий и сервисных компаний, содействия импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета нашей страны. Государственными заказами должна поддерживаться и региональная экономика. К участию в закупках необходимо активно привлекать больше местных производителей", – приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени. Отмечается, что в регионе возросло и количество МСП-поставщиков. Если в прошлом году по итогам девяти месяцев года их было 860, то в этом году – 1100 (рост на 30%). Среди наиболее популярных направлений закупок у малого и среднего бизнеса Верхневолжья: сооружения и строительные работы в сфере гражданского строительства; специализированные строительные работы, услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования и другие.

https://ria.ru/20241015/rudenya-1978198625.html

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поддержка бизнеса , экономика, россия, владимир путин, игорь руденя