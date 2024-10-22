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Госдума приняла закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 22.10.2024
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15:29 22.10.2024 (обновлено: 16:40 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/mrot-1979343792.html
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Госдума приняла закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 22.10.2024
Госдума приняла закон о повышении МРОТ
Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:29
2024-10-22T16:40
общество
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.Таким образом, этот показатель вырастет более чем на 16,5 процента.Со следующего года установленный минимум оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.Отмечается, что в целом реализация положений документа будет способствовать повышению зарплаты около 4,2 миллиона россиян.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.В мае Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.
https://ria.ru/20240911/mrot-1971965179.html
https://ria.ru/20240930/gd-1975469782.html
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общество, госдума рф, россия, мрот, правительство рф, владимир путин
Общество, Госдума РФ, Россия, МРОТ, Правительство РФ, Владимир Путин
Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Госдума приняла закон о повышении МРОТ до 22 440 руб. в месяц с 1 января 2025-го

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.
Таким образом, этот показатель вырастет более чем на 16,5 процента.
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Со следующего года установленный минимум оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.
Отмечается, что в целом реализация положений документа будет способствовать повышению зарплаты около 4,2 миллиона россиян.
В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.
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Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.
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