https://ria.ru/20241022/mrot-1979343792.html

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Госдума приняла закон о повышении МРОТ - РИА Новости, 22.10.2024

Госдума приняла закон о повышении МРОТ

Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:29

2024-10-22T15:29

2024-10-22T16:40

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 рублей с 1 января 2025 года.Таким образом, этот показатель вырастет более чем на 16,5 процента.Со следующего года установленный минимум оплаты труда определен как 48 процентов от медианной зарплаты за 2023-й. Как пояснял глава Минтруда Антон Котяков, это необходимо для сохранения опережающих темпов роста МРОТ в соответствии с указом президента.Отмечается, что в целом реализация положений документа будет способствовать повышению зарплаты около 4,2 миллиона россиян.В 2023 году МРОТ находился на уровне 16 242 рублей. С 1 января его проиндексировали на 18,5 процента, до 19 242 рублей.В мае Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030-го и на перспективу до 2036 года", согласно которому власти должны обеспечить к 2030-му увеличение МРОТ в два раза в сравнении с показателями 2023 года, то есть до уровня не менее чем 35 тысяч рублей в месяц.Глава государства по итогам послания парламенту поручил правительству обеспечить повышение минимального размера оплаты труда опережающими темпами.

https://ria.ru/20240911/mrot-1971965179.html

https://ria.ru/20240930/gd-1975469782.html

https://ria.ru/20241013/ekonomika-1977766481.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, госдума рф, россия, мрот, правительство рф, владимир путин