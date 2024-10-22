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Жительнице Москвы поставили штамп о смерти вместо печати о разводе - РИА Новости, 22.10.2024
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16:32 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/moskva-1979369369.html
Жительнице Москвы поставили штамп о смерти вместо печати о разводе
Жительнице Москвы поставили штамп о смерти вместо печати о разводе - РИА Новости, 22.10.2024
Жительнице Москвы поставили штамп о смерти вместо печати о разводе
Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили в одном из московских центров госуслуг "Мои документы" в понедельник, новый паспорт будет готов к выдаче во... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:32
2024-10-22T16:32
москва
происшествия
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили в одном из московских центров госуслуг "Мои документы" в понедельник, новый паспорт будет готов к выдаче во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Двадцать первого октября при проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг действительно ошибочно поставил в документ другую печать. Сотрудники центра принесли извинения за произошедший инцидент и пригласили заявителя подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что отдел МВД не работал 21 октября, поэтому жительница столицы пришла в центр госуслуг на следующий день, сотрудники приняли у нее заявление на изготовление нового паспорта. "Мои Документы" приносят глубочайшие извинения Светлане. Дело находится на контроле у руководства. Паспорт уже изготавливается и будет готов к выдаче сегодня. Как только документ оформят, специалисты оперативно свяжутся с заявителем и пригласят на его получение", - добавили в пресс-службе. Там также отметили, что в отношении сотрудника, совершившего ошибку, будут приняты дисциплинарные меры.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Жительнице Москвы поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

В "Моих документах" женщине поставили штамп о смерти вместо печати о разводе

© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Штамп о смерти вместо печати о разводе поставили в одном из московских центров госуслуг "Мои документы" в понедельник, новый паспорт будет готов к выдаче во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Двадцать первого октября при проставлении штампа о разводе сотрудник центра госуслуг действительно ошибочно поставил в документ другую печать. Сотрудники центра принесли извинения за произошедший инцидент и пригласили заявителя подать документы на замену паспорта в кратчайшие сроки", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что отдел МВД не работал 21 октября, поэтому жительница столицы пришла в центр госуслуг на следующий день, сотрудники приняли у нее заявление на изготовление нового паспорта.
"Мои Документы" приносят глубочайшие извинения Светлане. Дело находится на контроле у руководства. Паспорт уже изготавливается и будет готов к выдаче сегодня. Как только документ оформят, специалисты оперативно свяжутся с заявителем и пригласят на его получение", - добавили в пресс-службе.
Там также отметили, что в отношении сотрудника, совершившего ошибку, будут приняты дисциплинарные меры.
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