В Москве впервые заметили полярную крачку
В Москве впервые заметили полярную крачку, улетающую из Арктики в Антарктиду
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолярная крачка в национальном парке "Русская Арктика"
Полярная крачка в национальном парке "Русская Арктика". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Полярную крачку, которая на зиму улетает из Арктики в Антарктиду, впервые заметили в Москве, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.
"Представитель сообщества бердвотчеров зафиксировал на Рыжовском пруду в ТиНАО северную птицу — полярную крачку. В столичном регионе она встречена впервые. Наш орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки, сделал несколько фотографий, а также внес местоположение и вид в карточку учета животных", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что каждую осень полярные крачки отправляются из Арктики в Антарктиду на зимовку. До недавнего времени ученые считали, что миграционный маршрут этого вида пролегает только над океаном. Но позже птиц стали фиксировать во время пролета над сушей, вдали от большой воды. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива и Белого моря и на Кольском полуострове.
В Москве заметили редкую хищную птицу
6 сентября, 15:08