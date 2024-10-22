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В Москве впервые заметили полярную крачку - РИА Новости, 22.10.2024
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Хорошие новости
 
15:58 22.10.2024 (обновлено: 17:10 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moskva-1979359995.html
В Москве впервые заметили полярную крачку
В Москве впервые заметили полярную крачку - РИА Новости, 22.10.2024
В Москве впервые заметили полярную крачку
Полярную крачку, которая на зиму улетает из Арктики в Антарктиду, впервые заметили в Москве, сообщил столичный департамент природопользования и охраны... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:58
2024-10-22T17:10
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Полярную крачку, которая на зиму улетает из Арктики в Антарктиду, впервые заметили в Москве, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале. "Представитель сообщества бердвотчеров зафиксировал на Рыжовском пруду в ТиНАО северную птицу — полярную крачку. В столичном регионе она встречена впервые. Наш орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки, сделал несколько фотографий, а также внес местоположение и вид в карточку учета животных", — говорится в публикации. В ведомстве добавили, что каждую осень полярные крачки отправляются из Арктики в Антарктиду на зимовку. До недавнего времени ученые считали, что миграционный маршрут этого вида пролегает только над океаном. Но позже птиц стали фиксировать во время пролета над сушей, вдали от большой воды. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива и Белого моря и на Кольском полуострове.
https://ria.ru/20240906/moskva-1971074828.html
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арктика, антарктида, москва
Хорошие новости, Арктика, Антарктида, Москва
В Москве впервые заметили полярную крачку

В Москве впервые заметили полярную крачку, улетающую из Арктики в Антарктиду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолярная крачка в национальном парке "Русская Арктика"
Полярная крачка в национальном парке Русская Арктика - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полярная крачка в национальном парке "Русская Арктика". Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Полярную крачку, которая на зиму улетает из Арктики в Антарктиду, впервые заметили в Москве, сообщил столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды в Telegram-канале.
"Представитель сообщества бердвотчеров зафиксировал на Рыжовском пруду в ТиНАО северную птицу — полярную крачку. В столичном регионе она встречена впервые. Наш орнитолог Даниил Давыдов выехал на место, убедился в достоверности находки, сделал несколько фотографий, а также внес местоположение и вид в карточку учета животных", — говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что каждую осень полярные крачки отправляются из Арктики в Антарктиду на зимовку. До недавнего времени ученые считали, что миграционный маршрут этого вида пролегает только над океаном. Но позже птиц стали фиксировать во время пролета над сушей, вдали от большой воды. Гнездятся полярные крачки в Арктике, на островах Финского залива и Белого моря и на Кольском полуострове.
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