https://ria.ru/20241022/moskva-1979358414.html

Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ

Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ - РИА Новости, 22.10.2024

Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ

В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется комфортный уровень жизни, признал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T15:54

2024-10-22T15:54

2024-10-22T15:54

москва

санкт-петербург

россия

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется комфортный уровень жизни, признал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я был в Москве дважды за последние 12 месяцев и в Санкт-Петербурге один раз, и вот что я вам скажу: там улыбчивые счастливые люди", — отметил он.По словам эксперта, в магазинах в российских городах полки заполнены различными товарами, и нет никакого дефицита. Джонсон также обратил внимание, что на улицах чисто и безопасно."Я хочу сказать, что здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей, а новостные программы не пестрят сообщениями об изнасилованиях, преступлениях и т.д." — резюмировал экс-аналитик.В Москве не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html

https://ria.ru/20241022/polsha-1979333112.html

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москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)