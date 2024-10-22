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Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ - РИА Новости, 22.10.2024
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15:54 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/moskva-1979358414.html
Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ
Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ - РИА Новости, 22.10.2024
Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ
В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется комфортный уровень жизни, признал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T15:54
2024-10-22T15:54
москва
санкт-петербург
россия
владимир путин
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется комфортный уровень жизни, признал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Я был в Москве дважды за последние 12 месяцев и в Санкт-Петербурге один раз, и вот что я вам скажу: там улыбчивые счастливые люди", — отметил он.По словам эксперта, в магазинах в российских городах полки заполнены различными товарами, и нет никакого дефицита. Джонсон также обратил внимание, что на улицах чисто и безопасно."Я хочу сказать, что здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей, а новостные программы не пестрят сообщениями об изнасилованиях, преступлениях и т.д." — резюмировал экс-аналитик.В Москве не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
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москва, санкт-петербург, россия, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру)
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Увиденное в Москве и Санкт-Петербурге поразило экс-сотрудника ЦРУ

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон удивился уровню жизни в Москве и Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный Исторический музей на Красной площади в Москве
Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный Исторический музей на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. В Москве и Санкт-Петербурге сохраняется комфортный уровень жизни, признал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Я был в Москве дважды за последние 12 месяцев и в Санкт-Петербурге один раз, и вот что я вам скажу: там улыбчивые счастливые люди", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Вчера, 08:00
По словам эксперта, в магазинах в российских городах полки заполнены различными товарами, и нет никакого дефицита. Джонсон также обратил внимание, что на улицах чисто и безопасно.
"Я хочу сказать, что здесь приветствуют семьи, радуются появлению детей, а новостные программы не пестрят сообщениями об изнасилованиях, преступлениях и т.д." — резюмировал экс-аналитик.
В Москве не раз заявляли, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах также звучат мнения, что эти ограничения неэффективны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а рестрикции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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МоскваСанкт-ПетербургРоссияВладимир ПутинЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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