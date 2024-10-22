https://ria.ru/20241022/moskva-1979328268.html

Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году

Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году - РИА Новости, 22.10.2024

Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году

Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T14:38

2024-10-22T14:38

2024-10-22T14:38

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

россия

автомобильные дороги

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905446017_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_b4b6d8397c205dcb7bac733bbe6f27e8.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестьсот семьдесят выездов совершили дорожные спасатели в этом году. Аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги" было создано в 2015 году. Его основная задача – ликвидация последствий дорожно–транспортных происшествий на МКАД и прилегающих транспортных магистралях и оказание первой помощи", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в городе шесть аварийно-спасательных постов ГБУ "Автомобильные дороги" – недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево", "Строгино". Для проведения работ используют автомобили, укомплектованные всем необходимым. В арсенале дорожного спасателя – аварийно-спасательный гидравлический инструмент, дыхательное оборудование, комплект резервного энергоснабжения, средства пожаротушения, приборы химической и радиационной разведки, средства для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. "Спасательные подразделения дежурят круглосуточно. Каждая смена состоит из четырех спасателей и диспетчера. Выезд дежурных смен происходит в тесном взаимодействии с центром управления кризисными ситуациями МЧС России по городу Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов", - уточняется в сообщении. -0-

https://ria.ru/20241022/moskva-1979266795.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, городское хозяйство москвы, россия, автомобильные дороги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)