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Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году
Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году - РИА Новости, 22.10.2024
Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году
Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T14:38
2024-10-22T14:38
2024-10-22T14:38
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Дорожные спасатели Москвы совершили 670 выездов в 2024 году, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Шестьсот семьдесят выездов совершили дорожные спасатели в этом году. Аварийно-спасательное формирование ГБУ "Автомобильные дороги" было создано в 2015 году. Его основная задача – ликвидация последствий дорожно–транспортных происшествий на МКАД и прилегающих транспортных магистралях и оказание первой помощи", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в городе шесть аварийно-спасательных постов ГБУ "Автомобильные дороги" – недалеко от станций метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево", "Строгино". Для проведения работ используют автомобили, укомплектованные всем необходимым. В арсенале дорожного спасателя – аварийно-спасательный гидравлический инструмент, дыхательное оборудование, комплект резервного энергоснабжения, средства пожаротушения, приборы химической и радиационной разведки, средства для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. "Спасательные подразделения дежурят круглосуточно. Каждая смена состоит из четырех спасателей и диспетчера. Выезд дежурных смен происходит в тесном взаимодействии с центром управления кризисными ситуациями МЧС России по городу Москве и центральным пунктом пожарной связи административных округов", - уточняется в сообщении. -0-
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москва, городское хозяйство москвы, россия, автомобильные дороги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Россия, Автомобильные дороги, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)