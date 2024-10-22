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Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации - РИА Новости, 22.10.2024
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19:06 22.10.2024 (обновлено: 20:03 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979410489.html
Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации
Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации - РИА Новости, 22.10.2024
Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации
Задержание предполагаемого активиста молодежного крыла организации Next Generation по подозрению в наркоторговле — политическая провокация, написала лидер... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T19:06
2024-10-22T20:03
в мире
молдавия
кишинев
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Задержание предполагаемого активиста молодежного крыла организации Next Generation по подозрению в наркоторговле — политическая провокация, написала лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в Telegram-канале. &quot;В Кишиневе по подозрению в распространении наркотиков задержали несколько человек. При обысках, помимо веществ, похожих на запрещенные, у одного из них нашли диплом участника молодежного форума, наличие которого совершенно ничего не доказывает! Это очень похоже на спланированную акцию режима Майи Санду в преддверии второго тура выборов президента&quot;, — написала она.По мнению политика, представители правящей партии "Действие и солидарность" напуганы шатким преимуществом в первом туре и используют любые способы, чтобы сохранить власть.Как сообщал Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии, силовики нейтрализовали преступную группу, специализировавшуюся на торговле наркотиками. В числе задержанных оказался 30-летний активист молодежной организации Next Generation. При обысках у подозреваемых изъяли "140 граммов растительной массы с характерным запахом, 36 граммов белого порошка, похожего на кокаин, а также пистолет модели CZ калибра девять миллиметров". Также у них нашли различные приспособления для измельчения и употребления наркотиков и наличные деньги: 15 800 евро, 3800 долларов, 3000 леев.Next Generation входит в блок "Победа". Власти Молдавии, в частности президент республики Майя Санду, называют партии, входящие в эту структуру, "преступными группировками". С мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В минувшее воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. Лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,45 процента голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, в то время как оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
https://ria.ru/20241022/moldavija-1979266128.html
https://ria.ru/20241020/oppozitsiya-1978968126.html
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в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации

Партия "Возрождение" обвинила полицию Молдавии в политической провокации

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Задержание предполагаемого активиста молодежного крыла организации Next Generation по подозрению в наркоторговле — политическая провокация, написала лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в Telegram-канале.
«

Кишиневе по подозрению в распространении наркотиков задержали несколько человек. При обысках, помимо веществ, похожих на запрещенные, у одного из них нашли диплом участника молодежного форума, наличие которого совершенно ничего не доказывает! Это очень похоже на спланированную акцию режима Майи Санду в преддверии второго тура выборов президента", — написала она.

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По мнению политика, представители правящей партии "Действие и солидарность" напуганы шатким преимуществом в первом туре и используют любые способы, чтобы сохранить власть.
Как сообщал Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии, силовики нейтрализовали преступную группу, специализировавшуюся на торговле наркотиками. В числе задержанных оказался 30-летний активист молодежной организации Next Generation. При обысках у подозреваемых изъяли "140 граммов растительной массы с характерным запахом, 36 граммов белого порошка, похожего на кокаин, а также пистолет модели CZ калибра девять миллиметров". Также у них нашли различные приспособления для измельчения и употребления наркотиков и наличные деньги: 15 800 евро, 3800 долларов, 3000 леев.
Next Generation входит в блок "Победа". Власти Молдавии, в частности президент республики Майя Санду, называют партии, входящие в эту структуру, "преступными группировками".
С мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию.
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Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, в то время как оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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