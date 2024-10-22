https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979410489.html

Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации

Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации - РИА Новости, 22.10.2024

Молдавская оппозиция обвинила полицию в политической провокации

Задержание предполагаемого активиста молодежного крыла организации Next Generation по подозрению в наркоторговле — политическая провокация, написала лидер... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T19:06

2024-10-22T19:06

2024-10-22T20:03

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КИШИНЕВ, 22 окт — РИА Новости. Задержание предполагаемого активиста молодежного крыла организации Next Generation по подозрению в наркоторговле — политическая провокация, написала лидер молдавской оппозиционной партии "Возрождение" Наталья Параска в Telegram-канале. "В Кишиневе по подозрению в распространении наркотиков задержали несколько человек. При обысках, помимо веществ, похожих на запрещенные, у одного из них нашли диплом участника молодежного форума, наличие которого совершенно ничего не доказывает! Это очень похоже на спланированную акцию режима Майи Санду в преддверии второго тура выборов президента", — написала она.По мнению политика, представители правящей партии "Действие и солидарность" напуганы шатким преимуществом в первом туре и используют любые способы, чтобы сохранить власть.Как сообщал Генеральный инспекторат полиции МВД Молдавии, силовики нейтрализовали преступную группу, специализировавшуюся на торговле наркотиками. В числе задержанных оказался 30-летний активист молодежной организации Next Generation. При обысках у подозреваемых изъяли "140 граммов растительной массы с характерным запахом, 36 граммов белого порошка, похожего на кокаин, а также пистолет модели CZ калибра девять миллиметров". Также у них нашли различные приспособления для измельчения и употребления наркотиков и наличные деньги: 15 800 евро, 3800 долларов, 3000 леев.Next Generation входит в блок "Победа". Власти Молдавии, в частности президент республики Майя Санду, называют партии, входящие в эту структуру, "преступными группировками". С мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В минувшее воскресенье, 20 октября, в Молдавии прошел первый тур президентских выборов. Лидирует действующая глава государства Майя Санду с 42,45 процента голосов. За ней следует бывший генпрокурор Молдавии, выходец из Гагаузии Александр Стояногло с 25,98 процента. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября.Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, в то время как оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241022/moldavija-1979266128.html

https://ria.ru/20241020/oppozitsiya-1978968126.html

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