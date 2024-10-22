https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979301690.html

Дебаты Санду и Стояногло могут состояться до конца недели

Дебаты Санду и Стояногло могут состояться до конца недели - РИА Новости, 22.10.2024

Дебаты Санду и Стояногло могут состояться до конца недели

Дебаты баллотирующейся на второй срок Майи Санду и бывшего генпрокурора Молдавии, выходца из Гагаузии Александра Стояногло могут состояться до конца этой... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:01

2024-10-22T13:01

2024-10-22T13:01

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россия

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евросоюз

снг

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Дебаты баллотирующейся на второй срок Майи Санду и бывшего генпрокурора Молдавии, выходца из Гагаузии Александра Стояногло могут состояться до конца этой недели, сообщил во вторник руководитель пресс-службы администрации президента Адриан Бэлуцел. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Накануне на брифинге Санду предложила Стояногло провести дебаты, чтобы обсудить будущее страны и дальнейший путь Молдавии. Одновременно с таким же предложением к оппонентке выступил и сам Стояногло. "Информирую вас о ходе обсуждений по подготовке дебатов между кандидатами. Мы предложили в четверг на этой неделе предложить гражданам это обсуждение как можно быстрее. День дебатов пока обсуждается – однако мы предлагаем сделать это раньше, хотя бы в пятницу, чтобы кандидаты успели съездить по округам в выходные... Мы принимаем условия, которые они просят для участия", - написал Бэлуцел в своем Telegram-канале. По его словам, представители Стояногло отказались от проведения дебатов на национальном телевидении и предложили площадку, не связанную с телеканалами. Также предварительно было решено, что на дебатах будет два модератора. "Мы считаем, что граждане заслуживают дебатов как можно скорее и это важнее, чем условия, в которых они организованы", - пояснил Бэлуцел. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.

https://ria.ru/20241020/gutsul-1978973640.html

https://ria.ru/20241021/vlakh-1979131025.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евросоюз, снг, выборы в молдавии — 2024