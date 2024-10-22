Шор заявил о намерении отменить итоги еврореферендума в Молдавии
Шор: итоги еврореферендума следует отменить и провести его по-честному
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 окт - РИА Новости. Лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор заявил, что намерен отменить итоги прошедшего в стране референдума о евроинтеграции, чтобы провести его заново, уже по честным правилам.
Ранее в понедельник Шор заявил о планах юридически оспорить результат референдума о евроинтеграции Молдавии. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?".
"Сейчас очевидно, что режим Майи Санду падет. Она не выиграет во втором туре. Она проиграла этот референдум. Неважно, что власти с ним делают, — мы его отменим. И проведем его честно", - написал Шор в соцсетях.
В связи с этим он обратился к молдавским судьям, прокурорам и полицейским. "Я рекомендую вам по-человечески: не выполняйте преступные приказы Санду. За это придется отвечать по закону. Помните, что уголовный кодекс един для всех. Призываю вас блюсти законы, а не интересы властей", - призвал политик.
Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. По результатам обработки 100% протоколов Санду набирает 42,45% голосов. За ней следует Стояногло с 25,98%. Оба этих кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад, оппозиция обвиняет ее в разрыве связей с Россией и предательстве национальных интересов. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ в целом.
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