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Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии
Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:44
2024-10-22T11:44
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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live"."Это ни о чем, и мы будем это оспаривать юридически", — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов. Также Шор предположил, что оппозиционно настроенные жители страны будут вынуждены проводить массовые акции протеста, а для их разгона власти могут привлечь помощь из Румынии.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идею всенародного волеизъявления критиковали общественность и оппозиция.По закону, ЦИК Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение десяти дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.Как заявил экс-премьер и лидер Либерал-демократической партии Влад Филат, евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% от общего числа избирателей.
https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html
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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии
Шор: оппозиция намерена юридически оспорить результаты референдума
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости.
Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live"
.
"Это ни о чем, и мы будем это оспаривать юридически", — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов.
В прошедшем 20 октября референдуме приняли участие почти полтора миллиона избирателей. За евроинтеграцию проголосовали 50,46%, против высказались 49,54%. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3%. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.
Также Шор предположил, что оппозиционно настроенные жители страны будут вынуждены проводить массовые акции протеста, а для их разгона власти могут привлечь помощь из Румынии.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идею всенародного волеизъявления критиковали общественность и оппозиция.
По закону, ЦИК Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение десяти дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
Как заявил экс-премьер и лидер Либерал-демократической партии Влад Филат, евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% от общего числа избирателей.