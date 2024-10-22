Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 22.10.2024 (обновлено: 14:20 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии
Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:44
2024-10-22T14:20
в мире
молдавия
илан шор
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_7294a5b4c649cd23f05649e44319e7a1.jpg
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live"."Это ни о чем, и мы будем это оспаривать юридически", — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов. Также Шор предположил, что оппозиционно настроенные жители страны будут вынуждены проводить массовые акции протеста, а для их разгона власти могут привлечь помощь из Румынии.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идею всенародного волеизъявления критиковали общественность и оппозиция.По закону, ЦИК Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение десяти дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.Как заявил экс-премьер и лидер Либерал-демократической партии Влад Филат, евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% от общего числа избирателей.
https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html
https://ria.ru/20241022/vuchich-1979223955.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951796927_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_e76079022a33c8557dc7b5a8b5c66059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, илан шор, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Илан Шор, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии

Шор: оппозиция намерена юридически оспорить результаты референдума

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live".
"Это ни о чем, и мы будем это оспаривать юридически", — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов.
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
В Молдавии назвали результаты референдума политическим мошенничеством
Вчера, 09:37

В прошедшем 20 октября референдуме приняли участие почти полтора миллиона избирателей. За евроинтеграцию проголосовали 50,46%, против высказались 49,54%. Таким образом, разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек. Порог явки для референдума — 33,3%. Он считается состоявшимся, если за проголосовало большинство.

Также Шор предположил, что оппозиционно настроенные жители страны будут вынуждены проводить массовые акции протеста, а для их разгона власти могут привлечь помощь из Румынии.
В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идею всенародного волеизъявления критиковали общественность и оппозиция.
По закону, ЦИК Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение десяти дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.
Как заявил экс-премьер и лидер Либерал-демократической партии Влад Филат, евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% от общего числа избирателей.
Президент РФ Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Вучич прокомментировал референдум в Молдавии
Вчера, 02:08
 
В миреМолдавияИлан ШорЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала