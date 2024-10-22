https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979276558.html

Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии

Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии - РИА Новости, 22.10.2024

Оппозиция намерена оспорить итоги референдума в Молдавии

Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live". РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:44

2024-10-22T11:44

2024-10-22T14:20

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илан шор

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Оппозиция в Молдавии опротестует результаты референдума о евроинтеграции, сообщил лидер блока "Победа" Илан Шор в эфире "Соловьев Live"."Это ни о чем, и мы будем это оспаривать юридически", — заявил политик, говоря о незначительной разнице голосов. Также Шор предположил, что оппозиционно настроенные жители страны будут вынуждены проводить массовые акции протеста, а для их разгона власти могут привлечь помощь из Румынии.В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Идею всенародного волеизъявления критиковали общественность и оппозиция.По закону, ЦИК Молдавии в течение суток после окончательного подведения итогов референдума передает отчет о результатах в Конституционный суд. КС в течение десяти дней изучает документы, а затем принимает решение подтвердить или не подтвердить его результаты.Как заявил экс-премьер и лидер Либерал-демократической партии Влад Филат, евроинтеграцию на референдуме в Молдавии поддержали всего 22,5% от общего числа избирателей.

https://ria.ru/20241022/moldavija-1979247030.html

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в мире, молдавия, илан шор, евросоюз, выборы в молдавии — 2024