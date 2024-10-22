https://ria.ru/20241022/moldaviya-1979139770.html

"Фатальное поражение". Союзники Москвы открыли второй фронт против Запада

"Фатальное поражение". Союзники Москвы открыли второй фронт против Запада - РИА Новости, 22.10.2024

"Фатальное поражение". Союзники Москвы открыли второй фронт против Запада

Президент Молдавии Майя Санду уверенно провалила не только переизбрание в первом туре, но и референдум по вступлению в Евросоюз. Не помогли ни запугивание людей РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:00

2024-10-22T08:02

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выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду уверенно провалила не только переизбрание в первом туре, но и референдум по вступлению в Евросоюз. Не помогли ни запугивание людей Россией, ни диаспора. Административный ресурс лишь в последний момент позволил накрутить доли процентов, чтобы чаша весов незначительно склонилась в пользу евроинтеграции. Однако это может аукнуться ей во втором туре. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Громкое поражениеПосле подсчета 98,38% бюллетеней выяснилось, что вступление Молдавии в ЕС поддерживают 50,16% избирателей. Причем перевес возник буквально в последние часы, до этого сторонники евроинтеграции проигрывали. Они победили в восьми округах: в Калараше (60,46%), Ниспоренах (60,08), Страшенах (62,37), Криулянах (60,20), Хынчештах (58,86), Яловенах (67,70), Кишиневе (55,98), Кантемире (53,38). Даже лояльные режиму СМИ назвали это "холодным душем".Саеду решила объединить референдум и президентские выборы, чтобы гарантировать себе победу в первом туре. Она понимала: антирейтинг в 60% и отсутствие союзников внутри страны — серьезная проблема. Мечта о безбедной жизни в Евросоюзе должна была помочь. Не помогла.У действующего главы государства — 42%, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 26. При этом в родном Фалештском районе Санду заняла только третье место (23,5%), уступив Ренато Усатому (34,6) и Стояногло (27,48)."Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию как сегодня, так и в последние месяцы. Преступные группировки, работающие совместно с иностранными силами, враждебными нашим национальным интересам, атаковали нас десятками миллионов евро, ложью и пропагандой, используя самые позорные средства, чтобы держать наших граждан и нашу страну в ловушке неопределенности и нестабильности. У нас есть четкие доказательства того, что эти преступные группировки намеревались купить триста тысяч голосов", — оправдывается она.Второй тур состоится 3 ноября. Если Санду продолжит искать врагов вместо того, чтобы исправлять свои ошибки, Молдавия может получить другого президента.Главная интригаВ первом туре Стояногло выиграл в 14 округах (Санду — в 22)."Я хочу поблагодарить вас за ваше участие, за каждый голос, за энергию и доверие, которые вы вложили в этот демократический процесс. Независимо от результатов этих выборов важно, чтобы сегодня каждый из вас имел право голоса. Я благодарю вас за решение принять участие в выборах и за то, что вы доказали: Молдавия — живая страна, полная решимости определить свое будущее", — обратился он к избирателям после публикации первых результатов.Важно, кого во втором туре поддержат те, кто в первом проголосовали за Усатого: таких почти 14%. В 2016 году он призвал выступить за Игоря Додона, который в итоге победил. Но в 2020-м отдал предпочтение Санду.Стояногло, конечно, сторонник более сдержанной внешней политики, в том числе по отношению к Евросоюзу. "На прошлой неделе Молдавии снова пообещали дать деньги, причем большую часть — в кредит. У меня вопрос: а кто просит эти деньги? А если и просит, то для чего, каково их назначение? Абсолютно очевидно, что на потребление их брать нельзя. Боюсь, что нас просто загоняют в долговую яму" — так 17 октября кандидат в президенты прокомментировал очередной транш ЕС.Смертный приговорМолдавский эксперт Игорь Тулянцев считает, что в этот раз диаспора не спасет Санду от поражения. Хотя в окно эти люди видят дворы Италии, Испании или Германии, их родственники все еще живут на родине, и они не скрывают, насколько тяжелее им стало в последние четыре года."Санду думала мобилизовать проевропейский электорат референдумом, чтобы победить в первом туре. В крайнем случае успех плебисцита должен был вытянуть ее во втором. Но получилось иначе. Провал голосования по евроинтеграции потянет ее вниз", — рассуждает он.Санду уже показала максимум того, на что способна. Больше голосов взять неоткуда, поэтому 20 октября она фактически превратилась в уходящего президента, подчеркивает политолог."Утром власти нарисовали себе несколько тысяч голосов, чтобы спастись от полного позора, но результат все равно разгромный. И это с таким административным ресурсом, полной поддержкой ЕС и многомиллионным бюджетом. Все понимают, что тенденция изменилась. Ветер больше не дует в паруса правых и проевропейских партий. Наоборот, процветает евроскептицизм. Если бы Кишинев, помимо прочего, дал нормально проголосовать избирателям в России, ситуация была бы еще очевиднее", — сообщил РИА Новости молдавский аналитик Дмитрий Кисеев.По его словам, такие результаты — ответ даже не европейцам, а режиму Санду. Нельзя постоянно прессовать людей и ждать, что они ответят любовью."Во втором туре у Санду очень мало шансов на победу. Остальные кандидаты — это критики власти. Скорее всего, Усатый примется "топить" Стояногло, чтобы упрочить позиции уходящего президента, однако до этого он сильно настроил своих избирателей против нее. По сути, она в том же положении, что и Додон в 2020-м, когда он с огромным антирейтингом вышел во второй тур, но так и не переизбрался", — отмечает эксперт.По его мнению, Санду может рассчитывать на прибавку в 20 тысяч избирателей, но этого мало для победы. А Стояногло доберет около 400 тысяч, если не совершит грубых ошибок. Не исключено, что Санду попытается сорвать голосование, объявив об иностранном вмешательстве, но тем самым она подпишет смертный приговор своей партии "Действие и солидарность" на парламентских выборах в следующем году.

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