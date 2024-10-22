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Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани

Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024

Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за дружбу и гостеприимство. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T13:45

2024-10-22T13:45

2024-10-22T14:04

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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за дружбу и гостеприимство."Позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом", — сказал Моди на переговорах с Путиным в столице Татарстана.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

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