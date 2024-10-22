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Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
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13:45 22.10.2024 (обновлено: 14:04 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/modi-1979314235.html
Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани
Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани - РИА Новости, 22.10.2024
Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за дружбу и гостеприимство. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T13:45
2024-10-22T14:04
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в мире
нарендра моди
владимир путин
саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за дружбу и гостеприимство."Позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом", — сказал Моди на переговорах с Путиным в столице Татарстана.Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
https://ria.ru/20241022/indiya-1979172193.html
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казань, индия, россия, в мире, нарендра моди, владимир путин, саммит брикс в казани в 2024 году
Казань, Индия, Россия, В мире, Нарендра Моди, Владимир Путин, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Моди поблагодарил Путина за дружбу и гостеприимство в Казани

Премьер Индии Моди на встрече с Путиным поблагодарил за дружбу и гостеприимство

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поблагодарил президента РФ Владимира Путина за дружбу и гостеприимство.
«
"Позвольте от всей души поблагодарить вас за вашу дружбу, за теплое и радушное гостеприимство. Отрадно, что мне посчастливилось, что я приехал в Казань, такой прекрасный город, для того, чтобы участвовать в саммите БРИКС. Индия имеет глубокие исторические связи с этим городом", — сказал Моди на переговорах с Путиным в столице Татарстана.
Саммит стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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КазаньИндияРоссияВ миреНарендра МодиВладимир ПутинСаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
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