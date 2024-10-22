https://ria.ru/20241022/modi-1979257447.html
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:36
2024-10-22T10:36
2024-10-22T11:08
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саммит брикс в казани в 2024 году
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КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.На сегодня на полях стартующего саммита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Моди уже второй раз приезжает в Россию в этом году — летом Путин и премьер Индии встречались в Москве. Для Моди это стало первым зарубежным визитом после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов и первым посещением нашей страны за пять лет.Перед визитом в Казань индийский премьер выразил уверенность, что его поездка будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Центральным из них станет саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
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Прибытие в Казань премьера Индии Моди
Премьер Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, там у него запланированы переговоры с Путиным.
2024-10-22T10:36
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РИА Новости
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индия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Индия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС