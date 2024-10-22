Рейтинг@Mail.ru
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 22.10.2024 (обновлено: 11:08 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/modi-1979257447.html
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС - РИА Новости, 22.10.2024
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T10:36
2024-10-22T11:08
индия
казань
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979259936_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_494d7a81d77e09e972a3b5a8ac64fae2.jpg
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.На сегодня на полях стартующего саммита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Моди уже второй раз приезжает в Россию в этом году — летом Путин и премьер Индии встречались в Москве. Для Моди это стало первым зарубежным визитом после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов и первым посещением нашей страны за пять лет.Перед визитом в Казань индийский премьер выразил уверенность, что его поездка будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Центральным из них станет саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.
https://ria.ru/20241022/briks-1979105456.html
https://ria.ru/20241022/briks-1979185577.html
индия
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Прибытие в Казань премьера Индии Моди
Премьер Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, там у него запланированы переговоры с Путиным.
2024-10-22T10:36
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979259936_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7f99dd01ea472b59633b380235114707.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, казань, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году
Индия, Казань, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году
Премьер Индии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Премьер Индии Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС

Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 22 окт — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
На сегодня на полях стартующего саммита у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Флаги стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Все решится в ближайшие три дня. Россия нашла путь к справедливому миру
Вчера, 00:00
Моди уже второй раз приезжает в Россию в этом году — летом Путин и премьер Индии встречались в Москве. Для Моди это стало первым зарубежным визитом после переназначения на пост по итогам всеобщих парламентских выборов и первым посещением нашей страны за пять лет.
Перед визитом в Казань индийский премьер выразил уверенность, что его поездка будет способствовать дальнейшему укреплению особого и привилегированного стратегического партнерства между Москвой и Нью-Дели.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Первоначально в него входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, с начала этого года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

С 1 января Россия председательствует в БРИКС под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Центральным из них станет саммит в Казани, который проходит с 22 по 24 октября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
Западу придется выбирать: присоединиться к БРИКС или проиграть
Вчера, 08:00
 
ИндияКазаньБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала