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Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить - РИА Новости, 22.10.2024
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11:14 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/minzdrav-1979265196.html
Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить
Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить - РИА Новости, 22.10.2024
Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить
Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с рядом сердечно-сосудистых заболеваний может быть расширена, данный вопрос прорабатывается, заявил... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T11:14
2024-10-22T11:14
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с рядом сердечно-сосудистых заболеваний может быть расширена, данный вопрос прорабатывается, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Совместно с нашими главными внештатными специалистами мы работаем над вопросом потенциального расширения направлений лекарственного обеспечения, которые могут охватывать в себя сочетанную патологию почек и артериальную гипертензию, мерцательную аритмию при сохраненной фракции выброса и артериальную гипертензию с хронической сердечной недостаточностью", - сказал Глаголев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что вопросы проработки расширения программы требуют очень тщательного анализа различных аспектов, в том числе вопроса эффективности комплексных мер у той или иной категории граждан. По словам Глаголева, уже сегодня количество пациентов, которые обеспечиваются бесплатно кардиологическими препаратами, на 31% превышает плановый показатель. Всего льготные лекарства получают уже около 960 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уточнил он. С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить

Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить для кардиобольных

© РИА Новости / Александр КряжевЖенщина покупает лекарственные препараты в аптеке
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Женщина покупает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с рядом сердечно-сосудистых заболеваний может быть расширена, данный вопрос прорабатывается, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"Совместно с нашими главными внештатными специалистами мы работаем над вопросом потенциального расширения направлений лекарственного обеспечения, которые могут охватывать в себя сочетанную патологию почек и артериальную гипертензию, мерцательную аритмию при сохраненной фракции выброса и артериальную гипертензию с хронической сердечной недостаточностью", - сказал Глаголев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он отметил, что вопросы проработки расширения программы требуют очень тщательного анализа различных аспектов, в том числе вопроса эффективности комплексных мер у той или иной категории граждан.
По словам Глаголева, уже сегодня количество пациентов, которые обеспечиваются бесплатно кардиологическими препаратами, на 31% превышает плановый показатель. Всего льготные лекарства получают уже около 960 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уточнил он.
С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
Фармацевты - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
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