https://ria.ru/20241022/minzdrav-1979265196.html

Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить

Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить - РИА Новости, 22.10.2024

Программу льготного лекарственного обеспечения могут расширить

Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с рядом сердечно-сосудистых заболеваний может быть расширена, данный вопрос прорабатывается, заявил... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T11:14

2024-10-22T11:14

2024-10-22T11:14

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов с рядом сердечно-сосудистых заболеваний может быть расширена, данный вопрос прорабатывается, заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев. "Совместно с нашими главными внештатными специалистами мы работаем над вопросом потенциального расширения направлений лекарственного обеспечения, которые могут охватывать в себя сочетанную патологию почек и артериальную гипертензию, мерцательную аритмию при сохраненной фракции выброса и артериальную гипертензию с хронической сердечной недостаточностью", - сказал Глаголев на рабочем совещании комитета Госдумы по охране здоровья. Он отметил, что вопросы проработки расширения программы требуют очень тщательного анализа различных аспектов, в том числе вопроса эффективности комплексных мер у той или иной категории граждан. По словам Глаголева, уже сегодня количество пациентов, которые обеспечиваются бесплатно кардиологическими препаратами, на 31% превышает плановый показатель. Всего льготные лекарства получают уже около 960 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, уточнил он. С 2020 года Минздравом России реализуется программа льготного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

https://ria.ru/20240418/lekarstv-1940734588.html

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