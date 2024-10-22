https://ria.ru/20241022/minoborony-1979300868.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр",... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:57
2024-10-22T12:57
2024-10-22T13:03
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки
Минобороны: потери ВСУ в зоне действий "Днепра" составили до 50 военных