https://ria.ru/20241022/minoborony-1979300868.html

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.10.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр",... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:57

2024-10-22T12:57

2024-10-22T13:03

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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