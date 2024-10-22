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Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
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12:57 22.10.2024 (обновлено: 13:03 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/minoborony-1979300868.html
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки - РИА Новости, 22.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр",... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T12:57
2024-10-22T13:03
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
днепропетровская область
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области."Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Днепропетровская область, Херсонская область , Запорожская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 50 солдат ВСУ за сутки

Минобороны: потери ВСУ в зоне действий "Днепра" составили до 50 военных

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военнослужащих, две гаубицы и станцию радиоэлектронной борьбы в зоне действий подразделений группировки российских войск "Днепр", сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силами группировки нанесено поражение живой силе и технике 141-й пехотной бригады ВСУ, 124-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ильинка Днепропетровской области, Гавриловка, Антоновка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области.
"Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДнепропетровская областьХерсонская областьЗапорожская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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