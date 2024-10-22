https://ria.ru/20241022/minoborony-1979299272.html

ВС России освободили Новосадовое в ДНР

ВС России освободили Новосадовое в ДНР - РИА Новости, 22.10.2024

ВС России освободили Новосадовое в ДНР

Российские войска освободили село Новосадовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T12:53

2024-10-22T12:53

2024-10-22T13:59

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские войска освободили село Новосадовое в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое", — говорится в сводке военного ведомства.Также на этом участке линии боевого соприкосновения российские войска ударили по живой силе и технике 3-й штурмовой и 60-й, 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Новоегоровки, Тернов, Торского и Красного Лимана.Кроме того, подразделения отразили контратаку штурмовой группы 14-й механизированной бригады ВСУ.Противник потерял в зоне ответственности "Запада" более 470 военнослужащих, три бронетранспортера М113, шесть автомобилей, боевую машину зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", орудие Д-20, САУ "Гвоздика" и гаубицу Д-30. Уничтожены три полевых склада с боеприпасами.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)