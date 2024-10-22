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ЕС должен бороться с нелегальной миграцией, считает премьер Словакии - РИА Новости, 22.10.2024
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16:02 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/migratsiya-1979361941.html
ЕС должен бороться с нелегальной миграцией, считает премьер Словакии
ЕС должен бороться с нелегальной миграцией, считает премьер Словакии - РИА Новости, 22.10.2024
ЕС должен бороться с нелегальной миграцией, считает премьер Словакии
Европейскому союзу необходимо сосредоточиться на охране внешних границ объединения для борьбы с нелегальной миграцией, а не заниматься введением квот на... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:02
2024-10-22T16:02
в мире
словакия
сербия
венгрия
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Европейскому союзу необходимо сосредоточиться на охране внешних границ объединения для борьбы с нелегальной миграцией, а не заниматься введением квот на размещение мигрантов в европейских странах, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "Всю эту встречу, посвященную нелегальной миграции, можно выразить одним предложением: мы были правы. Мы были правы, когда в начале большого миграционного кризиса очень четко говорили о том, что основа борьбы с нелегальной миграцией - это охрана внешних границ Европейского союза", - сказал Фицо по итогам переговоров с президентом Сербии и премьер-министром Венгрии. Он отметил, что время показало то, что "Европейскому союзу не нужно перераспределение нелегальных мигрантов, которые попадают и остаются на территории Европейского союза". "Европейскому союзу не нужны никакие обязательные квоты, Европейскому союзу нужно принимать меры в сотрудничестве со странами, которые хотят сотрудничать и которые будут защищать внешние границы", - сказал Фицо. Во вторник в словацком городе Комарно состоялся саммит, участие в котором приняли премьер Словакии Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Темой встречи были меры по борьбе с нелегальной миграцией в Европу. В мае Фицо выражал надежду, что Европейский парламент вернется к рассмотрению "Пакта о миграции", с которым не согласны некоторые страны, в том числе и Словакия. Он говорил, что нельзя принуждать страны к обязательному принятию нелегальных мигрантов и штрафовать их в случае отказа.
https://ria.ru/20241021/estonija-1979125624.html
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в мире, словакия, сербия, венгрия, роберт фицо, александр вучич, виктор орбан, евросоюз
В мире, Словакия, Сербия, Венгрия, Роберт Фицо, Александр Вучич, Виктор Орбан, Евросоюз
ЕС должен бороться с нелегальной миграцией, считает премьер Словакии

Премьер Словакии Фицо: ЕС должен охранять внешние границы от нелегалов

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС
Флаги ЕС - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 22 окт - РИА Новости. Европейскому союзу необходимо сосредоточиться на охране внешних границ объединения для борьбы с нелегальной миграцией, а не заниматься введением квот на размещение мигрантов в европейских странах, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Всю эту встречу, посвященную нелегальной миграции, можно выразить одним предложением: мы были правы. Мы были правы, когда в начале большого миграционного кризиса очень четко говорили о том, что основа борьбы с нелегальной миграцией - это охрана внешних границ Европейского союза", - сказал Фицо по итогам переговоров с президентом Сербии и премьер-министром Венгрии.
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Он отметил, что время показало то, что "Европейскому союзу не нужно перераспределение нелегальных мигрантов, которые попадают и остаются на территории Европейского союза".
"Европейскому союзу не нужны никакие обязательные квоты, Европейскому союзу нужно принимать меры в сотрудничестве со странами, которые хотят сотрудничать и которые будут защищать внешние границы", - сказал Фицо.
Во вторник в словацком городе Комарно состоялся саммит, участие в котором приняли премьер Словакии Фицо, президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Темой встречи были меры по борьбе с нелегальной миграцией в Европу.
В мае Фицо выражал надежду, что Европейский парламент вернется к рассмотрению "Пакта о миграции", с которым не согласны некоторые страны, в том числе и Словакия. Он говорил, что нельзя принуждать страны к обязательному принятию нелегальных мигрантов и штрафовать их в случае отказа.
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