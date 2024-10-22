https://ria.ru/20241022/mid-1979423870.html

В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России

В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России - РИА Новости, 22.10.2024

В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России

В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T20:32

2024-10-22T20:32

2024-10-22T21:11

россия

пекин

в мире

китай

мид кнр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952171539_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8095da876643b2529d24233f5ab79011.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском МИД."В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей либерализации визового режима, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений", - говорится в сообщении о межмидовских консультациях по консульским вопросам в Пекине во вторник.Уточняется, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, договорились провести следующий раунд переговоров в Москве в 2025 году.

https://ria.ru/20241022/viza-1977288073.html

россия

пекин

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, пекин, в мире, китай, мид кнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)