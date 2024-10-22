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В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России - РИА Новости, 22.10.2024
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России
В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:32
2024-10-22T20:32
2024-10-22T21:11
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском МИД."В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей либерализации визового режима, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений", - говорится в сообщении о межмидовских консультациях по консульским вопросам в Пекине во вторник.Уточняется, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, договорились провести следующий раунд переговоров в Москве в 2025 году.
https://ria.ru/20241022/viza-1977288073.html
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россия, пекин, в мире, китай, мид кнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Пекин, В мире, Китай, МИД КНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России
МИД: дипломаты из КНР и РФ обсудили дальнейшую либерализацию виз между странами