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В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России - РИА Новости, 22.10.2024
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20:32 22.10.2024 (обновлено: 21:11 22.10.2024)
https://ria.ru/20241022/mid-1979423870.html
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России - РИА Новости, 22.10.2024
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России
В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T20:32
2024-10-22T21:11
россия
пекин
в мире
китай
мид кнр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском МИД."В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей либерализации визового режима, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений", - говорится в сообщении о межмидовских консультациях по консульским вопросам в Пекине во вторник.Уточняется, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, договорились провести следующий раунд переговоров в Москве в 2025 году.
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россия, пекин, в мире, китай, мид кнр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Пекин, В мире, Китай, МИД КНР, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В Пекине обсудили дальнейшую либерализацию визового режима Китая и России

МИД: дипломаты из КНР и РФ обсудили дальнейшую либерализацию виз между странами

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. В Пекине прошли межмидовские консультации по консульским вопросам, обсуждалась дальнейшая либерализация визового режима Китая и России, сообщили в российском МИД.
"В ходе встречи обсуждались перспективы дальнейшей либерализации визового режима, вопросы защиты прав и законных интересов граждан двух стран, а также функционирования загранучреждений", - говорится в сообщении о межмидовских консультациях по консульским вопросам в Пекине во вторник.
Уточняется, что стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, договорились провести следующий раунд переговоров в Москве в 2025 году.
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