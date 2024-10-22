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МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР
МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР - РИА Новости, 22.10.2024
МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР
Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:47
2024-10-22T16:47
2024-10-22T16:59
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке, сообщило министерство иностранных дел России. Как уточнило министерство, послу было указано, что этот шаг властей ФРГ стал "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны".Ведомство отметило, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР "будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны".
https://ria.ru/20241017/zakharova-1978425794.html
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россия, нато, в мире, росток, германия
Россия, НАТО, В мире, Росток, Германия
МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР
МИД: создание штаба НАТО на территории бывшей ГДР не останется без ответа