https://ria.ru/20241022/mid-1979372747.html

МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР

МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР - РИА Новости, 22.10.2024

МИД прокомментировал решение создать штаб НАТО на территории бывшей ГДР

Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:47

2024-10-22T16:47

2024-10-22T16:59

россия

нато

в мире

росток

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937981346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188f66cbf30dac27cde5467a54f44586.jpg

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке, сообщило министерство иностранных дел России. Как уточнило министерство, послу было указано, что этот шаг властей ФРГ стал "продолжением курса на ползучую ревизию итогов Второй мировой войны и милитаризацию страны".Ведомство отметило, что в Вашингтоне, Брюсселе и Берлине должны отдавать себе отчет в том, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР "будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны".

https://ria.ru/20241017/zakharova-1978425794.html

россия

росток

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, нато, в мире, росток, германия