https://ria.ru/20241022/mid-1979371663.html

В МИД вызвали посла Германии

В МИД вызвали посла Германии - РИА Новости, 22.10.2024

В МИД вызвали посла Германии

Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке,... РИА Новости, 22.10.2024

2024-10-22T16:43

2024-10-22T16:43

2024-10-22T17:01

германия

россия

в мире

нато

росток

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке, сообщило министерство иностранных дел России."Двадцать второго октября в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО", - говорится в заявлении ведомства.

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германия

россия

росток

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германия, россия, в мире, нато, росток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)