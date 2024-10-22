https://ria.ru/20241022/mid-1979371663.html
В МИД вызвали посла Германии
В МИД вызвали посла Германии - РИА Новости, 22.10.2024
В МИД вызвали посла Германии
Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке,... РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T16:43
2024-10-22T16:43
2024-10-22T17:01
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нато
росток
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Граф Ламбсдорфф был вызван в МИД РФ, ему заявили протест из-за создания штаба морского командования НАТО в восточногерманском Ростоке, сообщило министерство иностранных дел России."Двадцать второго октября в МИД России был вызван посол ФРГ в Москве, которому заявлен решительный протест в связи с созданием по инициативе Берлина на базе штаба ВМС ФРГ в восточногерманском Ростоке регионального штаба морского командования НАТО", - говорится в заявлении ведомства.
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германия, россия, в мире, нато, росток, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Германия, Россия, В мире, НАТО, Росток, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД вызвали посла Германии
МИД: послу ФРГ заявили протест из-за создания штаба командования НАТО в Ростоке