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МИД Бразилии: на саммите БРИКС могут обсудить украинский кризис - РИА Новости, 22.10.2024
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07:49 22.10.2024
https://ria.ru/20241022/mid-1979235963.html
МИД Бразилии: на саммите БРИКС могут обсудить украинский кризис
МИД Бразилии: на саммите БРИКС могут обсудить украинский кризис - РИА Новости, 22.10.2024
МИД Бразилии: на саммите БРИКС могут обсудить украинский кризис
Бразилия не исключает, что лидеры стран БРИКС могут обсудить украинский кризис в рамках саммита, эту тему уже затрагивали ранее, заявил РИА Новости секретарь по РИА Новости, 22.10.2024
2024-10-22T07:49
2024-10-22T07:49
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Бразилия не исключает, что лидеры стран БРИКС могут обсудить украинский кризис в рамках саммита, эту тему уже затрагивали ранее, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа. "Мы здесь как шерпы. Но будут встречаться лидеры. А когда лидеры встречаются, они обсуждают всё что угодно. Не могу догадаться, что именно они будут обсуждать", - сказал Сабойа. Он добавил, что в прошлых декларациях уже упоминался украинский кризис. "Здесь, в декларации, уже есть стандартные формулировки по этому (украинскому - ред.) вопросу… Бразилия делала попытки в этом направлении. Бразилия и Китай кое-что уже представляли… Так что мы все надеемся, что прогресс, решение будут достигнуты", - отметил дипломат. По его словам, сам факт встречи лидеров страны БРИКС является позитивным, ведь они могут выслушать точки зрения друг друга по целому ряду вопросов. "Мы всегда готовим темы для лидеров. Но они решают", - рассказал Сабойа, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли украинский кризис в рамках саммита БРИКС в Казани. С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
https://ria.ru/20241022/mid-1979230610.html
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в мире, цены на нефть, бразилия, казань, китай, брикс
В мире, Цены на нефть, Бразилия, Казань, Китай, БРИКС
МИД Бразилии: на саммите БРИКС могут обсудить украинский кризис

МИД Бразилии: лидеры страны могут обсудить украинский кризис на саммите БРИКС

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСимволика саммита БРИКС в Казани
Символика саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Символика саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 22 окт - РИА Новости. Бразилия не исключает, что лидеры стран БРИКС могут обсудить украинский кризис в рамках саммита, эту тему уже затрагивали ранее, заявил РИА Новости секретарь по Азиатско-Тихоокеанскому региону бразильского МИД Эдуардо Паес Сабойа.
"Мы здесь как шерпы. Но будут встречаться лидеры. А когда лидеры встречаются, они обсуждают всё что угодно. Не могу догадаться, что именно они будут обсуждать", - сказал Сабойа.
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Он добавил, что в прошлых декларациях уже упоминался украинский кризис.
"Здесь, в декларации, уже есть стандартные формулировки по этому (украинскому - ред.) вопросу… Бразилия делала попытки в этом направлении. Бразилия и Китай кое-что уже представляли… Так что мы все надеемся, что прогресс, решение будут достигнуты", - отметил дипломат.
По его словам, сам факт встречи лидеров страны БРИКС является позитивным, ведь они могут выслушать точки зрения друг друга по целому ряду вопросов.
"Мы всегда готовим темы для лидеров. Но они решают", - рассказал Сабойа, отвечая на вопрос о том, обсуждается ли украинский кризис в рамках саммита БРИКС в Казани.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций - участие в саммите БРИКС подтвердили 33 государства, в том числе 24 - на уровне первых лиц.
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